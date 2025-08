Mlada glumica (33) preminula nakon borbe s tumorom mozga

Kelley Mack, filmska producentica i glumica, umrla je u dobi od 33 godine.

Preminula je 2. kolovoza u svom rodnom gradu Cincinnatiju nakon borbe s gliomom središnjeg živčanog sustava. Njezina agentica Julie Smith potvrdila je vijest za USA Today 5. kolovoza. Gliom je vrsta tumora koji nastaje u glijalnim stanicama ili potpornim stanicama mozga i leđne moždine. To su najčešći tip malignog primarnog tumora mozga kod odraslih, prenosi Index.

Obitelj potvrdila tužnu vijest

Mackina sestra Kathryn Klebenow podijelila je vijest o njezinoj smrti na svom Instagramu.

"S neizbrisivom tugom objavljujemo smrt naše drage Kelley. Tako sjajno, žarko svjetlo prešlo je u onostrano, kamo svi na kraju moramo otići. Kelley je mirno preminula u subotu navečer u prisutnosti svoje voljene majke Kristen i nepokolebljive tete Karen", napisala je.

Obitelj organizira proslavu Kelleyjina života u Ohiju 16. kolovoza. "Željela bi da svi znate koliko vas voli. I kao njezina sestra, želim da svi znate koliko je bila hrabra", napisala je sestra glumice.

Glumila u The Walking Dead i Chicago Med

Rođena kao Kelley Lynne Klebenow, diplomirala je na Sveučilištu Chapman i većinom je radila na reklamama i kratkim filmovima. S glumom se počela baviti još u ranoj dobi. Za svoju prvu filmsku ulogu, kao Chloe u filmu The Elephant Garden (2008.), osvojila je glumačku nagradu Tisch School of the Arts. Film je također osvojio nagradu Student Visionary Award na prestižnom filmskom festivalu Tribeca.

Njezine najveće uloge bile su u seriji Chicago Med, gdje je glumila Penelope Jacobs, te u The Walking Dead, gdje je glumila Addy. Unatoč glumačkom talentu odlučila je usmjeriti svoje studije na filmsku produkciju i kinematografiju. Najnoviji film koji je producirala distribuiran je na AMC-jevom Shudderu i osvojio je nagradu žirija na Atlanta Horror Film Festivalu.