Mještanima dalmatinskog otoka prekipjelo: otjerali izletničke brodove, došlo do fizičkog obračuna

Pri pobuni malobrojnog stanovništva Ošljaka došlo do napada na općinskog vijećnika Mihovila Valčića, objavio je Radio Zadar.

Stanovnicima Ošljaka je prekipjelo i odlučili su spriječiti dolazak izletničkih brodova te organizirali prosvjed.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Upozoravaju da se pomorsko dobro koristi bez ikakvih regulacija, a Zakonom o zaštiti prirode – jer Ošljak spada u zaštićeno područje – ovakve turističke aktivnosti uopće nisu predviđene u takvom prostoru.

Općinski vijećnik u Preku, Mihovil Valčić istaknuo je ekskluzivno za Radio Zadar da je zbog ovoga i fizički napadnut. Te je napade prijavio policiji:

– Ovu borbu vodimo gotovo 15 mjeseci s institucijama i to poprilično neuspješno jer ne reagiraju na naše zahtjeve i zakonske odredbe. Ne postoji zakonski okvir da bi ovi brodari mogli u ovako masovnom, stihijskom i nekontroliranom broju dolaziti na Ošljak. Kada smo krenuli u rješavanje ovog problema je broj bio između 300 i 500, a sada je taj broj višestruko premašen. Brodovi više ne dolaze samo u matičnu luku nego oko cijelog otoka. Ti gosti ostavljaju za sobom veliki nered, fekalije, smeće i ulaze u privatne prostore. Prije par dana sam i fizički i vrlo brutalno verbalno napadnut u Preku. Prijavu sam policiji i kao privatna osoba i kao vijećnik i sad su izvidi u tijeku - rekao je Valčić za HRT Radio Zadar.