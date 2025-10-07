Mještani Potravlja žele se odcijepiti od općine Hrvace: "Nećemo dalekovod preko naših kuća"

Mještani naselja Potravlje, Satrić i Maljkovo u splitsko-dalmatinskoj općini Hrvace ne mire se s usvajanjem Izmjena Prostornog plana Općine Hrvace, u kojem je ponovno ucrtana trasa dalekovoda 2×400 kV Peruća – Konjsko kroz njihova naselja. Unatoč višegodišnjim upozorenjima i prosvjedima, Vijeće je plan potkraj kolovoza prihvatilo većinom glasova. Rečeno je da će se trasa mijenjati novim izmjenama, ali nakon iscrpljujuće borbe s nadležnim institucijama, mještani više ne vjeruju obećanjima. Žele ih na papiru, uz jasne garancije. U očaju stanovnici Potravlja razmišljaju čak i odvajanju od Općine Hrvace te pripajanju Gradu Sinju iako je riječ o teško ostvarim pothvatu. Takve promjene granica moguće su samo uz suglasnost obiju jedinica, Županije i Vlade RH te nakon javne rasprave. Potravlje, s manje od tisuću stanovnika, ne ispunjava uvjete za samostalnost.

Trasa 150 metara od škole

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Još se u proljeće 2024. u Potravlju okupilo oko 180 mještana iz triju sela, odlučnih da spriječe prolazak "megadalekovoda" kroz naseljeno područje. Tada je u javnost prvi put izašlo da je trasa 400-kilovoltnog voda ucrtana u prostorne planove Splitsko-dalmatinske županije i Općine Hrvace još prije desetak godina, u vrijeme kada se planirala gradnja plinske termoelektrane kod brane na Perući i reverzibilne hidroelektrane Vrdovo. Mještani su, kažu, za izmjene plana doznali slučajno, i to kad su dokumenti već bili u postupku usvajanja. Mještane je pogodilo što je trasa planirana blizu škole, svega 150 metara od učionica, i to, tvrde, "u tišini i bez obavijesti". Načelnik Dinko Bošnjak (HDZ) tvrdi da je Općina bila dužna plan uskladiti sa županijskim dokumentom, no najavljuje da će "svaki vod iznad 110 kV ubuduće ići pod zemlju, najmanje 500 metara od građevinskih područja". Mještani međutim smatraju da je riječ o političkoj i moralnoj prijevari.

Nezavisni vijećnik Ante Bešlić tvrdi da su usvajanjem plana "mještani Potravlja prevareni". – Tijekom javne rasprave u prosincu 2024. na sastanku sa županom dobili smo obećanje da će se trasa izmijeniti tako da ne prolazi kroz Potravlje, odnosno da ne ometa kuće. Međutim, jedina promjena koja se dogodila jest da će dalekovod, ako bude išao na udaljenosti manjoj od 500 metara od kuća, ići ispod zemlje. Smatramo da je to neprihvatljivo. Stručnjaci su nam potvrdili da dalekovod takve snage ne može ići pod zemlju u cijeloj dužini, a ako se to pokaže neizvedivim, opet prijeti vraćanje stare trase iznad zemlje, što je nama potpuno neprihvatljivo – kaže Bešlić, piše Večernji list.