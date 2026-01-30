Mještani Hvara se podigli na noge nakon što je poznata investitorica srušila najduži suhozid na Hvaru: "Ako se ovakvi zahvati dopuste, sutra će isto pokušati netko drugi"

Građevinska inspekcija nakon prijava mještana zbog sumnje na bespravne zahvate i devastaciju zaštićenog područja zaustavila je radove na rekonstrukciji poljskog puta koji se nalazi na području Bilog potoka i vodi na brdo iznad uvale Pokonji dol, a zahvaća dijelom antički put koji je omeđen jednim od najreprezentativnijih i najdužih suhozida u Hvaru.

Riječ je o poljskom putu širine između 2,5 i 3 metra, omeđenom vrijednim suhozidima, za koji lokalno stanovništvo tvrdi da dijelom prati i trasu antičkog puta. Radovi su započeli u organizaciji tvrtke Wanderlust Innovations, u vlasništvu Sanele Diane Jenkins, koja je na tom području kupila oko 87 tisuća četvornih metara zemljišta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jenkins, koja je poznata investitorica, poduzetnica i filantropkinja, a koju mediji često nazivaju „bosanskom Lady Di“, javnosti je poznata i po sudjelovanju u reality serijalu Prave kućanice s Beverly Hillsa, ovim radovima izazvala je pomutnju među lokalnim stanovništvom koji tvrde da je cilj zahvata bio proširenje postojećeg puta u cestu širine više od pet metara, unatoč činjenici da investitor već ima osiguran pristupni put, kao i ostali vlasnici zemljišta u tom području.

Kako nam kažu mještani, neki vlasnici maslinika već su prije izrazili želju da se put uredi u širini 2,5 do 3 metra, ali nitko nije očekivao da će privatni investitor širiti put koji je u vlasništvu grada na širinu 5 metara, što onda otvara put daljnjoj devastaciji i betonizaciji krajobraza.

Područje pod zaštitom

"Ovo nije običan makadam. Riječ je o starom poljskom putu sa suhozidnom gradnjom, koji se koristi generacijama i ima povijesnu vrijednost. Suhozidnja gradnja je pod zaštitom UNESCO-a. Suhozidi su srušeni i poravnani s trasom puta, a takva se šteta ne može jednostavno sanirati", upozoravaju mještani.

Područje na kojem su započeli radovi nalazi se u zoni zaštitnih šuma (Š2) te unutar ekološke mreže Natura 2000, gdje su zahvati strogo ograničeni. Prema dostupnoj dokumentaciji, bivši gradonačelnik Grada Hvara dao je suglasnost za rekonstrukciju dijela postojećeg poljskog puta u duljini od oko 320 metara, no sporne parcele nalaze se dodatnih 500 do 600 metara dalje. Također, u tekstu bivšeg gradonačelnika koji je dopustio 'rekonstrukciju' - kako su opisani radovi gospođe Jenkins - stoji da je rekonstrukcija omogućena pismenom suglasnosti svih privatnih vlasnika uz trasu puta - a od 60-ak potpisa, Jenkins je imala samo nekoliko.

Bez građevinske dozvole

Inspekcija je na terenu utvrdila da za radove ne postoji građevinska dozvola te je gradilište zapečaćeno. Mještani upozoravaju i na sječu zaštitne šume, uklanjanje suhozida koji su dio tradicijske gradnje pod zaštitom UNESCO-a te mogućnost daljnjeg probijanja trase preko privatnih, crkvenih i državnih zemljišta.

"Ako se ovakvi zahvati dopuste, sutra će isto pokušati netko drugi. Ovo je jedno od rijetkih preostalih zelenih područja koje treba očuvati", poručuju mještani Hvara.