Mjesecima obilazio praznu kuću pa odnio sve što je mogao, vlasnik ostao bez stvari vrijednih tisuće eura

Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura

Na području Policijske uprave zadarske u protekla 24 sata zabilježen je jedan ozbiljniji sigurnosni događaj – teška krađa u mjestu Vir.

Prema policijskim informacijama, u razdoblju od kraja listopada prošle godine do 10. veljače nepoznati počinitelj provalio je u kuću u vlasništvu 48-godišnjeg mađarskog državljanina.

Iz objekta su otuđeni različiti električni kućanski uređaji i dekorativni predmeti, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.

Policija provodi izvide s ciljem pronalaska počinitelja te će protiv nepoznate osobe podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

U istom razdoblju evidentirane su i tri prometne nesreće, no u njima nije bilo ozlijeđenih osoba.

