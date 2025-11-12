Mjesecima nije platio strane radnike u Splitu pa otvorio novi restoran u Zagrebu

Azeem, Suresh i Ajit zamijenili su daleki Kathmandu i Mumbai splitskim ulicama kako bi pomogli svojim obiteljima. Dvije godine su kao dostavljači hrane biciklom obilazili grad, no nisu ni slutili da će se naći u situaciji da dva mjeseca rade bez plaće i da im prijeti deložacija, dok njihov poslodavac istovremeno otvara novi restoran u centru Zagreba, objavio je RTL.

Oko 20 dostavljača, tvrde trojica sugovornika, polovicom listopada dobilo je otkaz, a posljednju plaću primili su za kolovoz. Sada su bez novca za osnovne životne potrebe.

"Ja nemam novca trenutačno, za sve, znaš. Pa sam pitao šefa gdje su naše plaće, gdje su plaće. Svaki put bi rekao: sutra, drugi dan, sljedeći mjesec... I nakon toga je otpustio sve", ispričao je Azeem Siddiqui iz Indije.

Njegov kolega iz Nepala, Suresh Khatri, dodaje kako im je poslodavac dao i drugo objašnjenje.

"Rekao je i da mu je bankovni račun zablokiran. Radili smo 15 dana u listopadu", kaže Suresh.

S vlasnikom tvrtke neki nisu razgovarali mjesecima. "Stalno smo mu slali poruke, ali nije odgovarao. Ni na jednu poruku", rekao je Ajit Zhapa Magar iz Nepala.

Rad od 12 sati i prijetnja deložacijom

Radili su za tvrtku sa sjedištem u Zadru koja je imala dostavljače u više gradova, a radni uvjeti bili su iscrpljujući. Kako navodi Suresh, radili su po 12 sati dnevno, 28 dana u mjesecu, uz samo dva slobodna dana. Iako su imali pravo na jedan slobodan dan tjedno, mogli su raditi i tada kako bi više zaradili. No, problemi s plaćama počeli su i prije potpunog izostanka isplate, piše RTL.

"Jedan bi mjesec umanjio za 100 eura, ponekad i za 200 eura, a jednom drugom dostavljaču i za 500 eura. On nije dobio 500 eura", tvrdi Ajit. Povrh svega, sada im prijeti i izbacivanje iz stana.

Stanarinu je, prema ugovoru, do srpnja 2026. trebao plaćati poslodavac, no kako nije podmirio dug za posljednja dva mjeseca, vlasnik stana najavio im je deložaciju.

Zbog cijele situacije radnici su se obratili Novom sindikatu. "Mi smo se onda obratili samom vlasniku tvrtke, jer je to nekakav red da mu se obratiš kao socijalni partner. Od njega do danas nismo dobili nikakav odgovor", izjavio je Tomislav Kiš, glavni tajnik sindikata.

Vlasnik tvrtke nije htio stati pred kamere, ali je u kratkom pisanom odgovoru naveo: "Zbog izmjena zakona o zapošljavanju stranaca i produljenih procedura za izdavanje radnih dozvola i osiguravanje smještaja, došlo je do zastoja u radu i velikih operativnih poteškoća u cijelom sektoru dostave. Tvrtka se trenutno restrukturira, a paralelno se traže rješenja kako bi se sve obveze uredno uskladile".

I dok se tvrtka "restrukturira", vlasnik je s partnerima otvorio restoran u samom centru Zagreba. Kada je ponovno kontaktiran telefonski zbog toga, kratko je poručio: "To je druga firma. Tu sam ja samo kao partner to nema ništa veze s ovom situacijom".

Zakon na strani radnika

Odvjetnik Frane Letica pojašnjava kako neisplata plaće u određenim okolnostima može biti i kazneno djelo. "Tko ne isplati dio, ili cijelu plaću jednom ili više radnika, čini to kazneno djelo. Ako je do nemogućnosti isplate plaće došlo radi nelikvidnosti i manjka sredstava, tada možemo govoriti o ne-kaznenom djelu. Međutim poslodavac ima obvezu prvenstveno isplatiti plaće svojim radnicima. Nema pravo isplaćivanja dobiti, nema pravo dodatnog zaduživanja robe, prije nego su plaće isplaćene", naglasio je Letica.

Iz sindikata poručuju da neće odustati. "Mi smo se već obratili inspekciji rada, obratit ćemo se i platformi kod koje je radio taj agregator, obratit ćemo se i agenciji za isplatu takvih potraživanja", najavio je Kiš.

"Kako da preživim ovdje?"

Za to vrijeme, radnici iz Indije i Nepala ne brinu samo kako preživjeti u Hrvatskoj, već i kako pomoći obiteljima koje ovise o njima.

"Moj otac je srčani bolesnik, pa on ne radi. Tako da sam došao u Hrvatsku kako bih pomogao i bratu i sestri. Sa svime time narušilo mi se i mentalno zdravlje posljednja 2 mjeseca. Bez novaca, kako da preživim ovdje? Ovdje je preskupo, znaš to dobro", rekao je Azeem.

Bez novca ne mogu ni kući - doslovno nemaju ni za avionsku kartu dok čekaju rasplet situacije i svoje pošteno zarađene plaće.