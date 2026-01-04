MJESECIMA GA PRATILI Ovako je izgledala operacija zarobljavanja Madura

Mjesecima su američki špijuni pratili svaki korak venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.

Mala skupina, u kojoj je bio i jedan izvor unutar venezuelanske vlade, nadzirala je gdje 63-godišnjak spava, što jede, što nosi, pa čak i – prema riječima visokih vojnih dužnosnika – „njegove kućne ljubimce“.

Početkom prosinca dovršena je planirana misija pod nazivom "Operacija Apsolutna odlučnost“. Bila je to kulminacija višemjesečnog pedantnog planiranja i uvježbavanja, koje je uključivalo čak i izradu točne replike Madurove sigurne kuće u Caracasu u prirodnoj veličini, kako bi elitne američke postrojbe mogle uvježbati rute ulaska, piše BBC.

Plan – koji je predstavljao izvanrednu američku vojnu intervenciju u Latinskoj Americi, kakva nije viđena još od Hladnog rata – bio je strogo čuvana tajna. Kongres o njemu nije bio obaviješten niti konzultiran unaprijed. Nakon što su precizni detalji utvrđeni, visoki vojni dužnosnici samo su čekali optimalne uvjete za početak operacije.

Cilj je bio maksimalno iskoristiti element iznenađenja, rekli su dužnosnici u subotu. Četiri dana ranije postojao je lažni početak, nakon što je američki predsjednik Donald Trump dao odobrenje, no odlučeno je da se pričeka povoljnije vrijeme i manja naoblake, prenosi N1.

„Tijekom tjedana oko Božića i Nove godine, muškarci i žene Oružanih snaga Sjedinjenih Država bili su spremni, strpljivo čekajući da se ispune pravi okidači i da predsjednik izda zapovijed za djelovanje“, rekao je general Dan Caine, najviši vojni dužnosnik SAD-a, na subotnjoj konferenciji za novinare.

"Sretno i s Božjom pomoći"

Zapovijed predsjednika za početak misije konačno je stigla u 22:46 po istočnoameričkom vremenu u petak (03:46 GMT u subotu).

"Namjeravali smo to učiniti prije četiri dana, prije tri dana, prije dva dana, a onda se iznenada otvorila prilika. I rekli smo: krenite“, rekao je sam Trump u subotu za Fox & Friends, nekoliko sati nakon noćne operacije.

„Rekao nam je, i mi to cijenimo… sretno i s Božjom pomoći“, dodao je general Caine. Trumpova zapovijed stigla je neposredno prije ponoći u Caracasu, što je vojsci dalo veći dio noći za djelovanje u mraku.

Uslijedila je dvosatna i dvadesetominutna operacija iz zraka, s kopna i mora, koja je zaprepastila mnoge u Washingtonu i diljem svijeta.

Po razmjerima i preciznosti bila je gotovo bez presedana. Odmah je izazvala osude nekoliko regionalnih sila, a brazilski predsjednik Lula da Silva izjavio je da je nasilno uhićenje venezuelanskog čelnika postavilo „još jedan iznimno opasan presedan za cijelu međunarodnu zajednicu“.

Trump operaciju nije pratio iz krizne sobe Bijele kuće. Umjesto toga, bio je okružen savjetnicima u svom klubu Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi, gdje je gledao prijenos uživo operacije, uz ravnatelja CIA-e Johna Ratcliffea i američkog državnog tajnika Marca Rubija.

„Bilo je nevjerojatno za gledati“, rekao je Trump u subotu. „Da ste vidjeli što se dogodilo – gledao sam to doslovno kao da gledam televizijsku emisiju. A brzina, nasilje… bilo je to nešto nevjerojatno, nevjerojatno obavljen posao.“

Posljednjih mjeseci tisuće američkih vojnika raspoređene su u regiji, pridruživši se nosaču zrakoplova i desecima ratnih brodova u najvećem vojnom gomilanju snaga u posljednjih nekoliko desetljeća. Trump je Madura optuživao za trgovinu drogom i narko-terorizam, a američke snage uništile su desetke manjih plovila optuženih za krijumčarenje droge.

No prvi znakovi Operacije Apsolutna odlučnost pojavili su se na nebu. Više od 150 zrakoplova – uključujući bombardere, borbene avione i izviđačke letjelice – bilo je angažirano tijekom noći, prema američkim dužnosnicima.

„Bilo je vrlo složeno, iznimno složeno – cijeli manevar, slijetanja, broj zrakoplova“, rekao je Trump za Fox News. „Imali smo borbeni avion za svaku moguću situaciju.“

Oko 2:00 sata po lokalnom vremenu (06:00 GMT) u Caracasu su se čule snažne eksplozije, a iznad grada su se dizali stupovi dima. „Čula sam ogroman prasak, snažan zvuk“, rekla je za BBC novinarka Ana Vanessa Herrero. „Prozori su se tresli. Odmah nakon toga vidjela sam ogroman oblak dima koji je gotovo potpuno zaklonio pogled.“

Dodala je: „Avioni i helikopteri letjeli su posvuda iznad grada.“

Ubrzo su se društvenim mrežama počele širiti snimke brojnih zrakoplova na nebu i posljedica eksplozija. Jedna od njih prikazuje konvoj helikoptera koji nisko preljeću Caracas, dok se dim uzdiže s mjesta detonacija, prenosi N1.

„Probudili smo se oko 1:55 zbog tutnjave eksplozija i brujanja aviona koji su letjeli iznad Caracasa“, rekla je za BBC svjedokinja Daniela. „Sve je bilo uronjeno u potpunu tamu, osvijetljenu samo bljeskovima obližnjih detonacija.“

Dodala je: „Susjedi su pisali u zajedničkoj grupi zgrade, svi zbunjeni, nesvjesni što se događa i uplašeni eksplozijama.“

BBC Verify analizirao je niz snimki eksplozija, požara i dima na različitim lokacijama u Caracasu kako bi se utvrdilo koje su točno mete bile napadnute.

Dosad je potvrđeno pet lokacija, uključujući zračnu bazu Generalísimo Francisco de Miranda, aerodrom poznat kao La Carlota te luku La Guaira, glavni izlaz Caracasa prema Karipskom moru.

Dio američkih udara bio je usmjeren na protuzračne sustave i druge vojne ciljeve, rekli su dužnosnici. Trump je također sugerirao da su SAD prije početka misije isključile struju u Caracasu, iako nije precizirao na koji način.

„Svjetla u Caracasu u velikoj su mjeri ugašena zahvaljujući određenoj stručnosti koju imamo“, rekao je. „Bilo je mračno i bilo je smrtonosno.“

"Znali su da dolazimo"

Dok su udari odjekivali diljem Caracasa, američke snage krenule su prema gradu. Među njima su bili i pripadnici elitne postrojbe Delta Force, najviše specijalne jedinice američke vojske, rekli su izvori za CBS. Bili su teško naoružani – i nosili su plamenik u slučaju da moraju rezati metalna vrata Madurove sigurne kuće.

Postrojbe su stigle na Madurinu lokaciju ubrzo nakon početka udara, u 02:01 po lokalnom vremenu, prema riječima generala Cainea. Trump je sigurnu kuću opisao kao vojnu „utvrdu“ u srcu Caracasa, dodavši: „Bili su u pripravnosti i čekali nas. Znali su da dolazimo.“

Po dolasku, vojnici su naišli na vatru, a jedan američki helikopter bio je pogođen, ali je ipak mogao nastaviti let. „Snage za uhićenje spustile su se u Madurino imanje i kretale se brzo, precizno i disciplinirano“, rekao je general Caine.

„Jednostavno su provalili – i ušli na mjesta u koja se zapravo nije moglo provaliti, kroz čelična vrata postavljena upravo iz tog razloga“, rekao je Trump.

Tek tijekom same operacije – u kojoj je uhićena i Madurina supruga Cilia Flores – Rubio je počeo obavještavati zakonodavce, što je kasnije izazvalo bijes dijela američkog Kongresa.

„Da budem jasan: Nicolás Maduro je nelegitimni diktator. Ali pokretanje vojne akcije bez odobrenja Kongresa i bez vjerodostojnog plana za ono što slijedi krajnje je neodgovorno“, izjavio je Chuck Schumer, vodeći demokrat i čelnik većine u Senatu.

Rubio je novinarima rekao da bi prethodno informiranje Kongresa ugrozilo misiju. „Kongres ima sklonost curenju informacija“, dodao je Trump. „To ne bi bilo dobro.“

U Madurinu kompleksu, dok su elitne američke postrojbe nadirale, Trump je rekao da je venezuelanski predsjednik – koji se posljednjih mjeseci navodno sve više oslanjao na kubanske tjelohranitelje – pokušao pobjeći u sigurnu sobu.

„Pokušavao je doći do sigurnog mjesta, koje zapravo ne bi bilo sigurno, jer bismo vrata raznijeli za otprilike 47 sekundi“, rekao je Trump.

„Došao je do vrata. Nije ih uspio zatvoriti. Upali su tako brzo da nije uspio ući u tu prostoriju.“

Na pitanje je li SAD mogao ubiti Madura, autoritarnog vođu koji je preuzeo predsjedničku dužnost 2013. godine, da se opirao uhićenju, Trump je rekao: „To se moglo dogoditi.“

Na američkoj strani „nekoliko je ljudi ranjeno“, rekao je, ali nijedan američki vojnik nije poginuo. Venezuelanske vlasti zasad nisu potvrdile podatke o žrtvama.

SAD su ranije nudile nagradu od 50 milijuna dolara (37 milijuna funti) za informacije koje bi dovele do Madurova uhićenja. No već u 04:20 po lokalnom vremenu u subotu, helikopteri su napustili venezuelanski teritorij s Madurom i njegovom suprugom na brodu, u pritvoru američkog Ministarstva pravosuđa, na putu prema New Yorku, gdje ih očekuju kaznene optužbe.

Gotovo točno sat vremena kasnije Trump je svijetu objavio vijest o njihovu uhićenju.

„Maduro i njegova supruga uskoro će se suočiti s punom snagom američke pravde“, rekao je.