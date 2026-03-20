Mjere HGK za povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Prerađivačka industrija, kao jedan od ključnih stupova nacionalnog gospodarstva, ima važnu ulogu u stvaranju dodane vrijednosti, zapošljavanju te jačanju izvoznog potencijala Hrvatske. Ipak, iako su dosadašnja ulaganja i poticajne mjere donijele određene pozitivne pomake, sektor još uvijek zaostaje za europskim prosjekom u ključnim aspektima kao što su produktivnost i tehnološka sofisticiranost.

Stoga su inicijative i aktivnosti koje provodi Hrvatska gospodarska komora s ciljem jačanja konkurentnosti i održivog razvoja industrije RH bile u fokusu sjednice Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Split, prigodno održane u solinskom AD Plastiku.

Uvod u temu i raspravu dao je predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš, koji se osvrnuo na najnovije podatke Državnog zavoda za statistiku o strukturi BDP-a po županijama, odnosno onaj o udjelu industrije u bruto dodanoj vrijednosti, prema kojemu je Splitsko-dalmatinska među županijama s najnižim udjelom industrije.

Prerađivačka se industrija u RH generalno suočava s brojnim izazovima koji ograničavaju njenu produktivnost i konkurentnost, poput visokih troškova energije i emisija CO₂, nedostatnih ulaganja u zelene i digitalne tehnologije te potrebe za prilagodbom na sve stroži regulatorni i zakonodavni okvir. Također, ograničeni instrumenti financiranja iz EU za velika i srednje kapitalizirana poduzeća dodatno otežavaju poslovanje takvim poduzećima. Navedene izazove nije moguće riješiti jedinstvenim pristupom, već su potrebne ciljane mjere prilagođene veličini i fazi razvoja poduzeća, s naglaskom na ulaganja u otpornost, konkurentnost i energetsku samodostatnost.

Upravo na temelju zahtjeva i inputa tvrtki iz prerađivačke industrije HGK je izradila Prijedlog mjera za povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije, koji su detaljno predstavili potpredsjednica HGK mr. sc. Marija Šćulac i voditelj Odjela za prerađivačku industriju HGK Christian Springer.

''Imamo puno posla pred nama, trebamo i želimo ojačati produktivnost prerađivačke industrije, koja je niska, a koja uvjetuje i bitna je za konkurentnost, za snagu izvoza, jačanje dugoročne održivosti i u konačnici otpornosti'', rekla je Šćulac, upoznavajući nazočne sa širim kontekstom na razini EU i RH vezano za industriju te posljedično tome učinjenim i predstojećim koracima i aktivnostima HGK na tom području.

Predložene mjere i prioriteti obuhvaćaju: ubrzavanje procesa digitalne transformacije kroz povećanje digitalne zrelosti i tehnološke otpornosti; ulaganja u proizvodne kapacitete, energetsku i resursnu učinkovitost; dekarbonizaciju ETS industrije; ulaganja u obnovljive izvore energije; sustavno praćenje i upravljanje potrošnjom energije; optimizaciju proizvodnje i potrošnje energije / fleksibilnost mreže; učinkovitiju primjenu Zelene javne nabave (ZJN) u sektoru graditeljstva te potporu za uvođenje digitalne putovnice proizvoda.

Također je predstavljena i uloga HGK u procesima izrade Nacionalnog plana za razvoj industrije RH 2027.-2034., aktivnosti vezane uz mehanizme stabilizacije cijena električne energije i uvođenje kompenzacije neizravnih CO2 troškova kroz ETS i CISAF okvire, kao i podrška i aktivnosti Komore u području ESG-a.

Sjednica, koja je okupila članove Gospodarskog vijeća i predstavnike strukovnih grupa HGK - Županijske komore Split usko vezanih uz industriju, završena je predstavljanjem i obilaskom tvrtke domaćina, AD Plastika. Našu vodeću kompaniju za razvoj i proizvodnju komponenti za interijere i eksterijere automobila predstavila je predsjednica Uprave AD Plastik Grupe Katija Klepo, koja je pozdravila ovakve inicijative i istaknula da upravo razmjene informacija i iskustava, koje ovakvi skupovi omogućavaju, predstavljaju njihovu najveću dobrobit i benefit.