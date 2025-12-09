Misteriozni plakati preko noći preplavili grad u Dalmaciji

Kako nam dojavljuje čitatelj tijekom noći, na desetak lokacija u Zadru, pojavili su se plakati koji komentiraju Ministarstvo kulture RH, "koje ni na koji način nije sudjelovalo u realizaciji velikog filmskog hita '260 dana' redatelja Jakova Sedlara. Film je u mjesec i pol dana pogledalo više od 55.000 gledatelja", navodi čitatelj.

"Riječ je o filmu nastalom prema istinitoj priči Marijana Gubine, koji je zajedno sa svojom obitelji bio zatočenik srbijanskih paravojnih snaga i JNA tijekom okupacije Hrvatske u Domovinskom ratu. U filmu sudjeluju i brojni svjetski poznati glumci poput Tima Rotha, Armanda Assantea i drugih. Poanta filma nije osveta, već oprost i vjera da budućnost može biti ljepša i drugačija.

U zadarskoj dvorani Višnjik očekuje se rekordan broj posjetitelja više od 5.000.

Nije poznato tko je postavio ove plakate i poruke, kao što ni ranije nije utvrđeno tko je prije nekoliko dana postavio slične plakate po cijelom Zadru", navodi naš čitatelj.