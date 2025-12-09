Misterij pod Jadranom: Otkriven izgubljeni grad star 6000 godina

Svjetska premijera hrvatske dokumentarne serije "Skrivene tajne Jadrana" bit će održana večeras u 21 sat na TV kanalu Viasat History. Serija o povijesti Jadranskog mora, čiji su autori Ivor Hadžiabdić, Stanislav Bender i Lovro Mrđen, istodobno će biti emitirana u svim zemljama jugoistočne Europe, uključujući Hrvatsku, te Baltika.

Dokumentarna serija "Skrivene tajne Jadrana" (Hidden Secrets of the Adriatic) vodi gledatelje kroz tisućljetnu povijest Jadranskog mora, od prapovijesnih zajednica, preko antičkih gradova i pomorskih carstava, povijesnih bitaka, sve do modernog doba. U prve četiri epizode serija otkriva manje poznate priče koje oblikuju kulturnu i povijesnu baštinu regije, pružajući kombinaciju znanstvenih činjenica, arheoloških otkrića i vizualnih prikaza koji će publiku odvesti u prošlost.

Produkciju potpisuje Livada produkcija, zagrebačka produkcijska kuća kojoj je ovo prvi iskorak u domenu dokumentarnog televizijskog programa.

"Za nas u Livada produkciji ovo je iznimno važan trenutak. Ovo je prvi put da se hrvatska dokumentarna serija publici predstavlja sa svjetskom premijerom na kanalu s međunarodnim dosegom kao što je Viasat History. To nije samo potvrda kvalitete našeg rada, već i prilika da fascinantne priče o Jadranu i njegovoj bogatoj povijesti dođu do gledatelja diljem svijeta", istaknuli su Ivor Hadžiabdić i Toni Bahat, producenti serijala.

Scenaristi serije su Lovro Mrđen, Ivor Hadžiabdić, Nikolina Kuprešanin, Stanislav Bender i Feđa Milivojević, dok režiju potpisuju Lovro Mrđen i Luka Rukavina.

Snimana na lokacijama diljem Jadranske obale, serija prikazom arheoloških lokaliteta, povijesnih gradova, stare arhitekture i prirodnih ljepota dodatno oživljava priče o prošlim vremenima. Svaka epizoda kombinira intervjue stručnjaka, arhivske materijale i rekonstrukcije.

Dokumentarna serija ima četiri epizode koje prikazuju povijesni razvoj regije različitim perspektivama i vremenskim periodima, spajajući znanstvene činjenice s vizualno atraktivnim prikazima i pripovjedačkim stilom.

Nakon večerašnje premijere, serija će na kanalu Viasat History biti prikazivana u tjednom ritmu pa je druga epizoda na rasporedu 16. prosinca.