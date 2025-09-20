Mislava Zuppa na Weekend Media Festivalu vodila panel: “Lokalni mediji lakše dopiru do svoje publike od nacionalnih, to treba jasno komunicirati”

Za gotovo dva desetljeća postojanja, Weekend Media Festival prerastao je u najvažniji regionalni događaj koji povezuje komunikacije, biznis, medije i nove tehnologije. Do danas je kroz njegove dvorane prošlo više od 60.000 posjetitelja, a na pozornicama je govorilo preko 2000 govornika iz zemlje i svijeta. Festival je zabilježio preko 7500 partnera i sponzora, a regionalni mediji objavili su više od 550 članaka i priloga o događajima i temama koje Weekend otvara. Kroz sve ove godine, više od 550 regionalnih medija ispratilo je ovaj festival kao jedan od svojih ključnih izvora industrijskih i društvenih trendova.
Ove impresivne brojke potvrđuju koliko je Weekend važan i koliko snažan utjecaj ima na medijsku, poslovnu i kulturnu scenu regije. A Weekend.18, koji se održava još i sutra (do 21. rujna), najbogatije je izdanje dosad – festival koji je po prvi puta spojio čak šest različitih tema pod jednim krovom.
Na ukupno devet festivalskih pozornica tijekom četiri dana predstavit će se više od 200 predavača i panelista koji će publici prenijeti znanja, analize i inspirativne priče. Posjetitelji mogu birati između više od 120 panela, radionica i predavanja, ali i brojnih networking događanja te zabavnih programa.
Lokalni mediji na tankom ledu
Jedan od najupečatljivijih i najozbiljnijih panela Weekend Media Festivala bio je posvećen izazovima i opstanku lokalnih medija, pod nazivom “Kako preživjeti kad nisi u Zagrebu?”, održan u ‘Aircash’ loungeu.
Kako je istaknuto, dok nacionalni portali “beru vrhnje”, lokalni se svakodnevno bore s istim izazovima: medijske agencije preskaču ih u zakupu oglasnog prostora jer je lakše sve “spustiti” na nacionalne, iako brojke i angažman lokalnih medija često govore drukčije.
U ovom panelu razgovaralo se o realnim problemima i konkretnim rješenjima – kako pisati uspješne prijave na javne pozive, kako se izboriti za dio oglašivačkog kolača, kako ostati vidljiv u moru šunda i clickbaita – te kako, unatoč svemu, opstati (ili čak rasti) kad nisi iz Zagreba. Otvorena je i tabu tema, “Je li, zbog borbe za financijsku stabilnost, novinarstvo postalo PR?”, a iskustva iz prve ruke podijelili su upravo lokalni mediji!
Panel je moderirala Mislava Zuppa, direktorica marketinga i prodaje portala Dalmacija Danas, a sudjelovali su i Goran Kunštek, direktor Zagorje Internationala, Ksenija Novak, direktorica IN Promocije, u čijem su sastavu portali eMedjimurje.hr i Varazdinski.hr, te Nenad Čakić, direktor Istarskog portala.
Zuppa je prilikom pripreme za panel došla do zanimljivih spoznaja koje je ovom prilikom i podijelila:
– U trenutku pripreme za panel sam shvatila da prema klasifikaciji medija, mi imamo 18 velikih i preko 500 malih, lokalnih medija. Svijet ne može funkcionirati bez nas jer smo upravo mi ‘mali’ pravi odraz zajednice – poručila je Zuppa.