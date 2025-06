'Mišina mala' otvorila dušu: "Mišo ima ogromna srce, on je ljudina, ali treba se znati nositi s njegovom prošlošću"

Krajem ljeta trebalo bi početi snimanje filma o Miši Kovaču. Tim povodom s Mišinom kćeri Ivanom družio se novinar IN magazina Gordan Vasilj. Pjevačica mu je otkrila da to treba biti, kako kaže, filmčina jer njezin je otac zaslužio da bude napravljeno ''kako Bog zapovijeda''. U iskrenom razgovoru progovorila je i o majci Aniti, Mišinoj supruzi Lidiji, ali i vjeri koja joj je potpuno promijenila život. Sve možete čuti u prilogu IN magazina.

Vijest da se priprema film o njezinu ocu, legendarnom Miši Kovaču, itekako je razveselila njegovu jedinicu, Ivanu Kovač.

''Pa ja se veselim jer njega već godinama nagovaraju za taj film. I on nikad nije htio, nisam uopće ulazila u to zašto neće, on kad kaže ne, to je ne i ja ga dalje ne pilam. Ali mi je drago jer on je stvarno zaslužio vrhunski film, blockbuster. Ti da daš nekome u Americi njegov scenarij, rekli bi, milijune ćemo uložiti. Treba biti filmčina. Zaslužio je da to bude napravljeno kako Bog zapovijeda.'', govori Ivana.

"Mišo ima ogromna srce, on je ljudina"

Naš najpopularniji pjevač, koji je prodao najviše albuma na ovim prostorima, nedavno je izjavio kako želi da se u filmu istakne njegova supruga Lidija, koja je njemu i Ivani pomogla kad im je bilo najteže.

''Je, gle, pazi, mi smo bili u životnom periodu koji je bez Edija, sve se tu nekako rasulo. Ona je njega puno digla i dan danas ga puno diže. Mišo ima ogromna srce, on je ljudina, ali treba se znati nositi s njegovom prošlošću, to moraš biti vrlo čvrsta osoba da to znaš podnijeti, tako da svaka joj čast. Svaka joj čast.''

Ivana je nedavno prvi put javno progovorila i o svojem preobraćenju, koje je doživjela prije dvije godine, otkad svakodnevno odlazi na misu.

''Znate, više ne igram po starome. Ne ogovaram, ne psujem i sad su to iskušenja gdje ćeš pasti ili nećeš pasti.''

Na komentare pojedinaca da se previše dala u vjeru, samo odmahuje rukom.

''Mene generalno prije nisu smetali komentari jer ja sam odrasla u obitelji u kojoj sam odrasla i uvijek je bilo komentara, to i sam znaš. Ovo je sad samo druga vrsta, tako da, ajmo reć da ja tu imam malu prednost što mene komentari tuđih ljudi nikad nisu zanimali, jer niti mi plaćaju račune niti su tu kad mi je potrebno.''

Bogu ju je, kaže, približila majka Anita, koja je godinama molila za nju.

''Ona je super, moja mama je iznimno pozitivna osoba i baš te zna napuniti pozitivom, jako. Mama je top. Jako smo bliske, sve smo bliže i bliže.'', govori Ivana za IN magazin.

Nekadašnja pjevačica grupe Magazin komentirala nam je i njihovu novu uzdanicu Lorenu Bućan.

''Lorena je pjevačica A klase, mislim da će napraviti vrlo dobar refresh svega. Sad je ovo opet neki period s novim pjesmama i jedna nova faza, jedna nova saga i mislim da će to biti jako dobro.''