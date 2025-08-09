Mirta Šurjak zasjala na Maratonu lađa u elegantnoj ljetnoj kombinaciji

Jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog sportskog novinarstva, Mirta Šurjak, i ove je godine svojim javljanjem s 28. Maratona lađa na Neretvi privukla pažnju, ne samo zbog profesionalnog vođenja programa i intervjua s natjecateljima, već i zbog besprijekornog stila kojim je još jednom potvrdila status modne ikone domaće sportske scene.

Za ovu posebnu priliku, Mirta je odabrala jednostavnu, ali izrazito efektnu ljetnu haljinu u svijetložutoj boji koja je savršeno isticala preplanuli ten i skladnu siluetu. Haljina bez rukava, s tankim naramenicama, od laganog i prozračnog materijala, bila je idealan izbor za vrući neretvanski dan.

Bez potrebe za pretjeranim modnim dodacima, Šurjak je pokazala da je u jednostavnosti često najveća snaga – njezina raspuštena kosa i diskretna, prirodna šminka, upotpunile su dojam suptilne elegancije i profesionalnosti. I dok je s mikrofonom HRT-a u ruci vodila razgovore s veslačima u cilju u Pločama, publika je ponovno mogla uživati u kombinaciji sportskog duha i televizijskog glamura.

Mirta Šurjak još je jednom dokazala zašto je već godinama jedno od najistaknutijih lica velikih sportskih događanja – spoj znanja, iskustva i nenametljivog stila čini je neizostavnim dijelom svakog prijenosa s terena pa tako i ovog iz srca doline Neretve.