Štit kneza Domagoj otišao ekipi Zagreba

Na rijeci Neretvi danas je održan 28. Maraton lađa, jedno od najpoznatijih i najvažnijih amaterskih sportskih natjecanja u Hrvatskoj, koje tradicionalno okuplja veslačke ekipe iz cijele zemlje i šire.

Nakon zahtjevne rute od Metkovića do Ploča, najbrža je bila ekipa Zagreb, koja je stigla prva na cilj i tako osvojila prestižni štit kneza Domagoja. Drugo mjesto pripalo je uvijek snažnim Gusarima iz Komina, trećeplasirana je bila ekipa Stablina, četvrti je bio Rogotin.

I ovogodišnji maraton privukao je veliki broj gledatelja duž obala Neretve, a brojne navijačke skupine dale su poseban štimung natjecanju koje iz godine u godinu sve više prerasta u pravi sportsko-kulturni spektakl juga Hrvatske.

28. izdanje Maratona lađa još je jednom potvrdilo zašto je ovo natjecanje jedan od najposebnijih događaja hrvatskog sportskog ljeta.