Mirta Šurjak šokirala gledatelje u emisiji: 'Moram se još jedanput ispričati...'

Isječak iz mozaik emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' osvanuo je na društvenim mrežama, a neprestano se komentira zbog glasa tv reporterke.

Naime, Mirta Šurjak mnoge je iznenadila kada je progovorila, a razlog tomu je taj što je zvučala uistinu drugačije nego inače, promuklo i bolesno.

'Naša Mirta promukla je navijajući za naše rukometaše, ali predstavlja projekt o hvarskom fenomenu procesije Za križen, opisane u knjizi i dokumentarnom filmu', poručili su sa stranice, a potom je situaciju objasnila i sama Mirta.

'Moram se još jedanput ispričati na svom glasu, ovo je sve zbog jučerašnje rukometne utakmice, ali važno je da je Hrvatska prošla dalje. Na svu sreću, pjevati vam neću, ali ću zato predstaviti zaista nešto vrlo vrijedno', kazala je novinarka HRT-a pokazujući knjigu 'Zvuci velikoga tjedna'.

Voditelji u studiju, Doris Pinčić Guberović i Davor Meštrović su joj preporučili da pije toplog čaja, limuna i kapljicu maslinovog ulja. Brzi oporavak zaželjeli su joj i gledatelji popularne emisije putem društvenih mreža, piše Story.