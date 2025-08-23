Miro Bulj podržao prosvjed branitelja i navijača u Benkovcu: "'Tko nas bre zavadi...' I onda se čude prosvjedu branitelja i Torcide?!"

Mostov saborski zastupnik i sinjski gradonačelnik Miro Bulj dao je podršku prosvjedu branitelja i navijača u Benkovcu, održanom povodom spornog festivala "Nosi se".

"Tko nas bre zavadi"

U svojoj Facebook objavi, Bulj je istaknuo: "Naši su se branitelji borili za demokratsku i slobodnu Hrvatsku, u kojoj će svatko imati pravo na svoj glas i mišljenje. Ali sigurno nisu davali živote za državu u kojoj će Plenkovićeva Vlada, ministrica Obuljen i Ministarstvo kulture, HDZ-ov gradonačelnik Benkovca i HDZ-ov župan Zadarske županije financirati ljevičarske provokacije i tzv. 'antiratne festivale', i to baš na prostoru gdje je započela balvan revolucija, u kraju najtežih razaranja i stradanja."

Kritika vlasti i financiranja festivala

Bulj je dodao da aktualna politika šalje krive poruke građanima: "Danas nam isti ti 'mirotvorci' guraju agendu obostrane krivnje i serviraju 'pomirenje' u stilu (po)četnika Save Štrbca: 'tko nas bre zavadi'. I onda se čude prosvjedu branitelja i Torcide?! Tko relativizira te činjenice i financira takve festivale javnim novcem, pljuje po žrtvama i po samom temelju moderne hrvatske države."

Prosvjed prema institucijama

Komentirajući kome je namijenjena njegova poruka, Bulj je istaknuo: "Zato prava adresa za prosvjed branitelja i Torcide nisu sudionici ovih 'festivala', nego: Banski dvori, Ministarstvo kulture, HDZ-ova gradska uprava Benkovca i upravna zgrada Zadarske županije u Zadru. A da na izborima ne glasuju za ekipu koja ovo financira, ne bi trebali ni prosvjedovati niti bi se to financiralo javnim novcem. Ali to već malo teže u glave ulazi."