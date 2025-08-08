Miro Bulj odgovorio Daliji Orešković: "Dalija, nemoj dijeliti narod, pa onda druge optuživati da ga dijele"

Nakon što se Dalija Orešković danas oglasila podužom objavom o Zlatku Daliću, sada joj je odgovorio Miro Bulj.

"Kako smo došli do toga da Zlatko Dalić, rođen u BiH, čija su usta puna zajedništva, etiketira nas Hrvate, ovdje rođene, koji nemamo drugu državu niti drugu domovinu, kao glasnu manjinu koja "ne voli i neće Hrvatsku"? S kojim pravom?", napisala je na početku svoje objave Orešković.

Evo što joj je poručio Miro Bulj.

Dalija, nemoj dijeliti narod, pa onda druge optuživati da ga dijele.

Izbornik Zlatko Dalić obratio se vjernicima u zatvorenom sakralnom prostoru, u našem Sinju, s porukom nade, vjere i ljubavi prema domovini.

Rekao je da u Hrvatskoj postoji glasna manjina koja ne voli Hrvatsku, ali da se mladi bude. Ne mogu se ne složiti kako te glasne manjine nema.

Dalija Orešković je na temelju medijskog izvještaja iz sakralnog prostora, iz očito govora koji je bio namijenjen vjernicima odlučila napraviti skandal i predstaviti taj Dalićev govor kao napad na nju i one koji drugačije vide domoljublje.

U svom istupu, ponovno je sve posjetitelje Thompsonovog koncerta označila kao fašiste i ustaše. Pola milijuna ljudi u Zagrebu, i blizu 300.000 u Sinju.

Zar to nije upravo ono što navodno zamjera Daliću, generalizaciju i isključivost?

Ne, Dalija, nisu posjetitelji Thompsonova koncerta fašisti, niti je svatko tko ga ne sluša pravi domoljub kako ti želiš prikazati. Isto kao što nisi automatski pravi domoljub ako slušaš Thompsona.

Pravo domoljublje se ne dokazuje time koga slušaš. Ne moraš slušati Thompsona da bi bio domoljub.

Domoljublje je poštenje, rad, žrtva, i ljubav prema svakom čovjeku.

Kao što reče dida Iko iz Sinja koji je oduševio naciju potezom ustupanja besplatnog parkinga za preko 400 automobila na dan koncerta:

“Nisam dao parking jer radim za Thompsona – nego jer radim za narod.”

To je Hrvatska i to je domoljublje!

A najskandaloznije je što Dalija Daliću zapravo spočitava porijeklo.

Jer je Hrvat iz BiH, jer nije rođen u Zagrebu ili Rijeci nego u Livnu i onda nam valjda ništa ne smije poručiti.

A ja pitam Daliju: Bi li i Hrvate iz BiH koji su ginuli u redovima HV-a, MUP-a i HVO-a devedesetih isto tako ušutkala?

Imaju li oni pravo voljeti Hrvatsku? Govoriti o Hrvatskoj? Umirati za Hrvatsku?

Imaju li pravo govoriti i iznositi svoje stavove toliki naši sportaši, nogometaši, rukometaši, košarkaši i tenisači rođeni u BiH?

Može li se bez njih zamisliti ijedan naš nacionalni sportski uspjeh.

Ili prema Daliji mogu Hrvatskoj donositi medalje, ali ne smiju ništa poručiti hrvatskoj javnosti jer su manji Hrvati zbog toga što nisu rođeni ovdje?

Kakvu poruku Dalija ima za Hrvate u dijaspori, imaju li nam oni pravo nešto poručiti?

Kad bi bio zločest rekao bi da očito za ljevicu kojoj Dalija pripada veća prava imaju ilegalni migranti nego Hrvati rođeni u BiH ili dijaspori.

Zlatko Dalić je uspješan izbornik nogometne reprezentacije koji nam je donio velike uspjehe. Ne moraš ga voljeti, možeš ga i kritizirati, ali nemaš mu pravo oduzimati glas zato što je Hrvat iz BiH.

Dalija, živi svoje hrvatstvo kako želiš.

Ali ne uzimaj drugima pravo da vole Hrvatsku na svoj način. I daj se počni bavit nečim korisnim, borbom protiv korupcije ili egzistencijalnim problemima građana.

Umjesto toga, ti već mjesec dana danima udaraš samo po onima s kojima se očito ne slažeš.

Ni ne trebaš se slagati, ali nemoj ih etiketirati niti im lijepiti etikete.