Mirna noć iza vatrogasaca

Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 10. do 11. studenoga 2025. godine, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita imala je jednu intervenciju.

U 00:51 sati na Putu Žnjana vatrogasci su gasili požar kartonske kutije na otvorenom prostoru. Intervencija je uspješno okončana, a veća materijalna šteta nije nastala.

S područja Splitsko-dalmatinske županije zabilježena je još jedna manja intervencija – u Brnazama je oko 14:13 sati izbio manji požar trave, koji su ugasili pripadnici JVP Sinj s jednim vozilom i dva vatrogasca.