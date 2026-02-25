Mirjana Rakić: "Anušićev posjet Izraelu u ovom je trenutku loš potez"

Vanjskopolitička analitičarka i bivša novinarka Mirjana Rakić komentirala je posjet ministra obrane Ivana Anušića Izraelu, stanje u hrvatskoj vanjskoj politici, govor američkog predsjednika Donalda Trumpa o stanju nacije te četvrtu godišnjicu rata u Ukrajini, prenosi N1.

Rakić smatra da posljednji događaji potvrđuju kako Hrvatska nema koherentnu vanjsku politiku. "Ovo proteklih dana pokazuje da mi nemamo koherentnu vanjsku politiku. Suradnje između dva brda nema. Animozitet predsjednika i premijera prevelik je i očituje se u gotovo svakom vanjskopolitičkom potezu, pa tako i u ovome", rekla je.

Naglasila je da je Anušićev posjet bio isključivo odluka Vlade, bez dogovora s predsjednikom. "Ne mislim da se baš oko svega trebaju dogovarati, ali trebalo bi se znati tko kamo ide i pritom uvažiti i mišljenje ovog drugoga. Ustavom su razgraničene ingerencije premijera, odnosno Vlade i predsjednika, pa ako svako malo pozivamo Ustavni sud radi niza situacija, onda bi Ustavni sud trebao jednom za svagda reći što je čija ingerencija", dodala je.

Posjet ministra Anušića Izraelu u ovom trenutku smatra lošim potezom. "Izrael je suočen s optužbom za genocid zbog onoga što se događa na terenu u posljednje dvije godine. Zato bi trebalo biti oprezan oko toga zašto se tamo ide, na koji način i što se želi postići tim posjetom", napomenula je Rakić. Upozorila je i na Anušićev sastanak s izraelskim ministrom obrane Israelom Katzom, koji je poznat po šovinističkim izjavama. "Njegove izjave nadilaze ono što inače zovemo govorom mržnje. Sumnjam da to naš ministar ne zna", kazala je.

Milanovićeva kritika EU-a

Osvrnula se i na kritike koje predsjednik Zoran Milanović upućuje čelnicima Europske unije, ocijenivši da se time nadovezuje na američkog predsjednika Trumpa. Prema njezinim riječima, Trump od početka dovodi u pitanje sposobnost europskih predstavnika da donose odluke i drže ih se.

"U tom je smislu predsjednik Milanović u pravu kada kaže da iz Bruxellesa stižu razni signali prema pojedinim zemljama, a pogotovo prema rubnim zemljama blizu Rusije", rekla je. Kao primjer je navela nastup predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u Kijevu povodom četvrte godišnjice ruske agresije.

"Moram priznati da je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jučer u Kijevu izgledala vrlo neuvjerljivo kada je domaćinima poručila: ako ne uspijemo na ovaj način, uspjet ćemo na neki drugi. Koji je to drugi način?", zapitala se Rakić.

Trumpovo "zlatno doba Amerike"

Rakić je komentirala i govor o stanju nacije američkog predsjednika Trumpa, koji je ustvrdio da je Amerika ušla u "zlatno doba". "Svaka mu čast. Čovjek koji ima blizu 80 godina drži govor od skoro tri sata. To je blizu Fidela Castra. Činjenica je da on voli spektakl. On je čovjek medija, zna se zaustaviti pred kamerom", kazala je.

Ipak, dodaje kako velik dio Amerikanaca ne vjeruje u Trumpove tvrdnje o zlatnom razdoblju. "Više od 50 posto ih ne vjeruje u podatke koje on iznosi u svojim javnim nastupima ili preko svoje mreže, a to je da se bolje živi, da je stavio inflaciju pod kontrolu, da su skoro svi imigranti kriminalci... Ali klonio se spomenuti nemire koje je izazvala njegova politika", rekla je.

Što se tiče Trumpove biračke baze, Rakić kaže da jezgra pokreta MAGA i dio Republikanske stranke ostaju uz njega, ali da bi do prevage moglo doći oko pitanja Latinoamerikanaca i crnog stanovništva. "Sve njih manje brine što se događa u svijetu. Njih zanima ono što je kod kuće i tu bi Trump mogao imati problema do studenoga kada su izbori za Kongres", smatra analitičarka.

Svijet, prema njezinim riječima, s neizvjesnošću prati što će Trump poduzeti prema Iranu, a Rakić smatra da je vrijeme za nove pregovore. "Trump kaže da daje prednost diplomaciji, no smatram da bi trebao dati prednost i zdravom razumu. Zaratiti s Iranom drugo je nego oteti predsjednika Venezuele", kazala je.

Rekla je da je u Iranu teokratski režim i da Trump ne može biti siguran da će svi stati na njegovu stranu u slučaju sukoba. Govoreći o Trumpovom odnosu prema ratu u Ukrajini, Rakić je zaključila da je ponovno izveo Vladimira Putina na međunarodnu scenu. "Dakle, nekoga tko je agresor i tko ničime izazvan ratuje protiv jedne zemlje. Time je poništio sve prijašnje situacije", kazala je.