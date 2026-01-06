Mirjana presretna što je Vice zaručio Terezu, a Čavka pati zbog novosti!

Čavka i Vice suočavaju se u staji, a povrijeđeni Milan ne skriva svoje osjećaje prema čovjeku koji je zaprosio Terezu. Kada mu Vice kaže što se dogodilo, Čavka ostaje tužan i bijesan. Rajka razgovara s Mirjanom i Antom o prosidbi pa im otkriva da bi ona razmislila više puta o Vicinoj ponudi. Slaže se i Ante, ni njemu se Vice ne sviđa, no smatra i da je dobra partija za Terezu. "Žao mi je što nisi imala svoje djece Rajka, da im preneseš tu svoju mudrost", povrijedila je Mirjana okrutnim riječima Rajku.

Domazet spletkari sa Šušnjarom zbog ministarstva i Katinih polja. Za to vrijeme, Jakov traži Katu na njezinim poljima i doznaje da je ona otišla u Split. Tijekom razgovora sa Stipanom, sve je sumnjičaviji oko Domazeta i žalbe zbog polja.

Teodora i Luce u razgovoru komentiraju svadbu, a Teodora joj otkriva da je tužna što nisu pozvani na svadbu. Nekad se, kaže, razmišlja što joj je trebao dolazak u Vrilo. Cvita, s druge strane, cvjeta od sreće, posebno kada joj u posjetu stiže Zora.

