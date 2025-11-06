Mirjana Hrga o incidentu u Splitu: "Da ne bi bilo kao svastika na Poljudu..."

Novinarka i bivša savjetnica predsjednice Republike Hrvatske, Mirjana Hrga, reagirala je na nedavni incident u Splitu, poručivši da “onaj kome je prihvatljivo ono što se dogodilo – nije razuman”. U objavi na društvenim mrežama Hrga je pozvala na temeljitu istragu, upozoravajući da se situacija ne bi smjela završiti “kao svastika na Poljudu”.

“To treba dobro istražiti. Da ne bi bilo kao svastika na Poljudu... Tamo je režiser bio žestoki mrzitelj svega hrvatskog”, napisala je Hrga.