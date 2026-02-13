Ministrica otvorila prvi vizualni radijski studio u Splitu

Povodom Svjetskog dana radija, gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta prisustvovao je otvorenju prvog vizualnog radijskog studija u prostorijama Radio Dalmacije. Riječ je o značajnom iskoraku koji označava novu fazu modernizacije i digitalne transformacije radijskog medija u Dalmaciji.

Na svečanosti su sudjelovali predstavnici radijske struke Silvija Londero Šimleša i Luka Đurić, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, koja je simbolično pustila studio u rad.

Videoporukom se obratila i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, a program je zaključen obraćanjem direktora Radio Dalmacije Hrvoja Turića.

Otvorenjem ovakvog studija započinje nova etapa radijskog medija koji je prilagođen suvremenim navikama publike.