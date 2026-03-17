Ministrica nije za rušenje Poljuda, a komentirala i najavljeni "Šutin" referendum. "Ključna će biti ekspertize inženjera"

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek poručila je da Ministarstvo smatra kako stadion Poljud, kao zaštićeno kulturno dobro, treba prvenstveno očuvati i obnoviti, ali i naglasila da će konačna odluka o njegovoj sudbini ovisiti o stručnoj procjeni stanja same konstrukcije.

Govoreći o mogućnosti da se o Poljudu odlučuje putem referenduma, istaknula je da se u javnosti pojavilo niz različitih ideja i najava te da tek predstoji vidjeti koje će se od njih konkretno realizirati.

Struka će imati zadnju riječ

Ministrica je naglasila da Ministarstvo kulture i medija, kada je riječ o zaštićenim spomenicima, uvijek polazi od načela njihove obnove, očuvanja i rekonstrukcije.

- Što se nas tiče, kao i u slučaju svakog drugog spomenika, prva opcija je naravno spomenik obnavljati, čuvati i rekonstruirati i to je naš stav vezano uz poljudski stadion - izjavila je Obuljen Koržinek.

Izjavu je dala tijekom obilaska završnih radova buduće gradske knjižnice u Dubrovniku, zajedno s gradonačelnikom Matom Frankovićem.

Iskustva iz potresa kao važna lekcija

Dodala je kako će se, temeljem iskustava nakon potresa u Zagrebu i Petrinji, konačna odluka donositi isključivo na temelju stručnih nalaza. Konzervatori će, kako je pojasnila, svoju odluku temeljiti na procjenama inženjera koji će detaljno analizirati stanje konstrukcije objekta.

Prema njezinim riječima, upravo će stručnjaci utvrditi je li obnova moguća, na koji način bi se trebala provesti te koje materijale pritom koristiti, nakon čega slijedi donošenje konkretnih odluka.

Potrebna temeljita analiza prije bilo kakvih zaključaka

Osvrnuvši se na tvrdnje dijela stručnjaka da je Poljud trenutačno siguran za posjetitelje uz redovito održavanje, ministrica je istaknula da je nužno provesti cjelovitu analizu prije donošenja bilo kakvih zaključaka.

Naglasila je da u medijima postoje različita mišljenja, ali da bi Ministarstvo bilo najzadovoljnije kada bi se pokazalo da je stadion moguće obnoviti, s obzirom na njegovu iznimnu arhitektonsku vrijednost zbog koje je i zaštićen kao kulturno dobro.

Ostavimo inženjerima da naprave ekspertizu i analizu, da to prezentiraju, a onda će se dalje donositi odluke - zaključila je ministrica.