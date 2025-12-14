Ministrica: "Nije bilo potrebe da javnost zna o gubi"

U Hrvtaskoj je nakon 32 godine potvrđen prvi slučaj gube, poznate i kao lepra, a riječ je o stranom radniku iz Nepala koji s obitelji već dvije godine živi i radi u našoj zemlji. Liječnici ističu kako nema razloga za paniku jer je guba, kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija, izlječiva, a zaražena osoba nakon početka terapije vrlo brzo prestaje biti zarazna. Bolest se prenosi kapljičnim putem, no potreban je dugotrajan i blizak kontakt sa zaraženim.

Slučaj je potaknuo pitanja udruge pacijenata o tome zašto javnost nije bila pravovremeno obaviještena, o čemu je za RTL Danas govorila ministrica zdravstva Irena Hrstić.

O (ne)obavještavanju javnosti

Na pitanje zašto javnost desetak dana nije znala za slučaj, dok je, primjerice, rumunjski ministar odmah obavijestio svoje građane, Hrstić odgovara kako je sve odrađeno po proceduri.

"Postoji obveza prijavljivanja pojave zaraznih bolesti pa tako i gube i da, postoji jasna procedura kako se to radi. Tako je HZJZ i obavijestio, u redovnim tjednim izvještajima", pojasnila je ministrica, dodavši da će se podatak službeno pojaviti u izvještaju u ponedjeljak.

"Javnost uvijek bude obaviještena u trenutku kada postoji bilo kakva javno-zdravstvena ugroza. S obzirom na to da se radi o jednom oboljelom, koji je odmah kontaktiran, gdje su i njegovi kontakti odmah kontaktirani, epidemiološki analizirani. Po pravilima struke nije bilo potrebe širu javnost obavještavati", izjavila je Hrstić.

Upitana bi li javnost ikada doznala za slučaj da RTL Danas nije poslao upit, odgovorila je: "Teško, ako bi se radilo o isključivo izoliranom slučaju. Ovdje nema nikakvih naznaka o zataškavanju jer nitko u zdravstvu ne razmišlja o tome da javnost ne treba znati ono što treba znati." Ministrica je također ispravila informaciju o vremenskom tijeku događaja. "Nije deset dana, nego tri dana. Dijagnoza je postavljena, kako su mi rekli u HZJZ-u, u utorak. Prije deset dana se pojavila osoba sa simptomima, a stručnjaci su, iako bolest nije postojala 30 godina, prepoznali ju", kazala je.

Nema opasnosti od širenja

S obzirom na to da inkubacija može trajati i do deset godina, postavlja se pitanje treba li očekivati nove slučajeve. Ministrica Hrstić umiruje javnost.

"Još jednom ću naglasiti i pokušati umiriti opću javnost - em su stručnjaci infektolozi, em su epidemiolozi napravili cijeli skrining. Sjećate se kako smo radili kod corone - ispitivanje kontakata, izolacija, dobivanje terapije. Osoba koja ima aktivnu bolest, odmah dobiva terapiju, može se liječiti i za par dana postaje neinfektivna. Kada govorimo o ovom konkretnom slučaju, neće biti nikakve ugroze i upravo iz tog razloga nije bilo potrebe i nije se smatralo da treba širiti paniku", poručila je.

Stroži pregledi za strane radnike

Zbog migracija radne snage iz zemalja gdje su određene bolesti aktivnije, ministrica je najavila postrožavanje zdravstvenih pregleda za strane radnike.

"Sigurno da treba. To se upravo i radi kroz novi pravilnik o zdravstvenim pregledima stranih radnika, koji je upravo u savjetovanju. Osim što će trebati iz vlastite zemlje dostaviti zdravstveni karton, trebat će i cijepni status, a to će se odnositi na one koji novi dolaze. Oni koji su duže ovdje, morat će napraviti preglede u Hrvatskoj", rekla je Hrstić, dodajući da će se, u slučaju potrebe, radnici morati i docijepiti.