Ministrica: "29.100 eura dobit će svi radnici Salonita i Plobesta koji su bili izloženi azbestu"

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković predstavila je izmjene zakona kojima se proširuje pravo na obeštećenje radnika nekadašnjih tvrtki Salonit i Plobest koji su tijekom rada bili izloženi azbestu. Prema prijedlogu, još oko 400 radnika moći će ostvariti pravo na naknadu od 29.100 eura, koja bi se isplaćivala tijekom četiri godine.

Izmjene zakona upućuju se u javno savjetovanje, a cilj im je omogućiti obeštećenje i radnicima koji su bili izloženi azbestu, ali dosad nisu bili obuhvaćeni postojećim zakonskim rješenjima.

“Riječ je o pojedinačnoj naknadi od 29.100 eura. U ovom trenutku procjenjujemo da se radi o još približno 400 radnika u Salonitu i Plobestu, što bi ukupno iznosilo oko 10 do 11 milijuna eura”, rekla je Vučković na konferenciji za novinare.

Sredstva za isplatu osigurat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prva rata planirana je krajem 2026. godine.

“Nećemo zaboraviti radnike izložene azbestu”

Ministrica je naglasila da izmjene zakona predstavljaju nastavak aktivnosti države u rješavanju problema radnika koji su tijekom rada bili izloženi opasnom materijalu.

Poručila je da je riječ o jasnoj poruci da država ne zaboravlja ljude koji su zbog svog posla bili izloženi ozbiljnim zdravstvenim rizicima, što je kod mnogih dovelo do narušenog zdravlja, smanjene kvalitete života i povećanog rizika od siromaštva.

Istaknula je i da oba zakona predviđaju pravo nasljeđivanja naknade za obitelji preminulih radnika, uz pravni temelj od najmanje pet godina izloženosti azbestu.

Kod radnika Plobesta i dalje je uvjet petogodišnja izloženost azbestu, ali se ona ne mora odnositi isključivo na razdoblje nakon 8. listopada 1991. godine, već može uključivati i raniji period, pod uvjetom da je radnik tog datuma bio zaposlen u tvrtki.

Za radnike Salonita predviđeno je da pravo na naknadu mogu ostvariti i obitelji preminulih radnika koji su to pravo imali.

Moguća dodatna provjera saniranih lokacija

Na pitanje novinara o stanju bivše tvornice Salonit, za koju se tvrdi da je i nakon sanacije i dalje opterećena azbestom, ministrica je rekla da će se, ako bude potrebno, dodatno provjeriti lokacije koje su već prošle sanaciju.

Dodala je da je u Planu gospodarenja otpadom preostala još jedna lokacija za sanaciju – područje Kosica. Projekt je vrijedan oko četiri milijuna eura, financirat će se iz sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a početak radova očekuje se uskoro. Završetak sanacije planiran je do 2027. godine.

Na konferenciji su predstavljeni i dodatni propisi koji se upućuju u javno savjetovanje, među njima nacrt naputka o informacijskom sustavu gospodarenja otpadom te nacrt pravilnika o zaštiti i očuvanju Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

Vučković se osvrnula i na pitanje kamenoloma u budućem parku prirode Zagorske gore, istaknuvši da takve djelatnosti nisu u skladu s načelima održivog upravljanja zaštićenim područjima, ali da postojeće aktivnosti mogu nastaviti rad dok imaju važeće dozvole.