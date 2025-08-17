Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo Hrvate da ne putuju u Srbiju

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je hrvatske državljane da, osim ako nije nužno, ne putuju u Srbiju.

Priopćenje MVEP-a prenosimo u cijelosti:

"Preporučuje se odgoda svih putovanja koja nisu nužna, pojačan oprez, praćenje aktualne situacije i detaljnije informiranje prije puta, osobito u svjetlu zabilježenih neprimjerenih i neosnovanih postupanja tijela Republike Srbije prema hrvatskim državljanima.

S obzirom na to da često dolazi do nasumičnog blokiranja prometnica uslijed građanskih prosvjeda, važno je imati na umu da je nemoguće unaprijed procijeniti stanje u prometu i možebitne otegotne okolnosti koje mogu značajno utjecati na protočnost kretanja u cijeloj državi.

Hrvatskim državljanima posebno savjetujemo izbjegavanje mjesta okupljanja većeg broja osoba.

U svakom trenutku, u slučaju izvanredne situacije ili hitnog slučaja izvan uredovnog vremena, hrvatski državljani imaju pravo zatražiti kontakt s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Republici Srbiji putem dežurnog telefona 0038163485757", poručuju.