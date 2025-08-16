Ministarstvo objavilo: Hrvat koji je uhićen u Beogradu uopće nije bio na prosvjedima

Hrvatski državljanin koji je nedavno priveden tijekom protuvladinih prosvjeda u Beogradu vratio se u domovinu, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Zrinjevca ponovno apeliraju na građane da u Srbiju ne putuju osim ako za to nemaju prijeku potrebu.

Prema izjavama srbijanskih vlasti, ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je kako je na ulicama Beograda uhićen 23-godišnji Bruno Horvat, optužen da je fizički napao pripadnike žandarmerije.

Hrvatsko ministarstvo, međutim, ističe da je Horvat izjavio kako u prosvjedima nije sudjelovao, već je navodno zaustavljen i priveden izvan demonstracija. Nakon što je osuđen na novčanu kaznu, srbijanske institucije izrekle su mu i jednogodišnju zabranu ulaska u zemlju.

"Možemo potvrditi da je hrvatski državljanin B.H. u četvrtak navečer napustio Srbiju i vratio se u Hrvatsku", stoji u priopćenju MVEP-a.

Pozadina događaja

Prosvjedi u Srbiji, koji traju već mjesecima, do sada su uglavnom prolazili mirno, no u srijedu su se pretvorili u nasilne sukobe između policije i okupljenih u nekoliko gradova. Pokret su započeli studenti nakon tragedije u studenome 2024., kada je na novosadskom kolodvoru uslijed urušavanja nadstrešnice smrtno stradalo 16 ljudi. Za odgovornost prosvjednici krive vlast, optužujući je za korupciju i nebrigu, a među glavnim zahtjevima sada ističu raspisivanje prijevremenih izbora.

S obzirom na nestabilnu situaciju i mogućnost novih nereda, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poručuje hrvatskim državljanima da odgode sva putovanja u Srbiju koja nisu nužna te naglašava da će nastaviti poduzimati sve potrebne mjere kako bi zaštitilo sigurnost i interese svojih građana.