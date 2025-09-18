Ministar optimističan: Plaće dižemo na 1600, a mirovine na 800 eura

Vlada će do kraja mandata osjetno dići prosječnu plaću i mirovinu, najavio je ministar rada Marin Piletić u HRT-ovoj emisiji “A sada Vlada”.

“Vlada je zacrtala jasan smjer – do kraja mandata minimalna prosječna plaća bit će 1600 eura neto, a minimalna plaća biti 1250 eura bruto”, naglasio je Marin Piletić.

„Mislim da je ključna poruka da Vlada nastavlja s paketom mjera. Kada govorimo koliko je izdašniji ili skromniji, to moramo uzeti u obzir da subvencije koje idu na račun HEP-a zapravo ovise o tržišnoj cijeni. Što su tržišne cijene niže, samim tim i subvencija koju Vlada omogućuje građanima i poduzetnicima je manja“, rekao je Piletić.





Podsjetio je da su cijene električne energije od 2020. narasle 17 puta i da to građani ne bi mogli prebroditi bez Vladinih mjera.



S obzirom na to da su se u zadnjih godinu i pol dana cijene stabilizirale, iako još uvijek nisu na razini predkriznih, Vlada nastavlja s mjerama. To znači da ćemo i dalje plaćati jeftiniju struju, plin i toplinsku energiju, upravo zbog subvencija, dodao je.



Prosječni račun za struju, kazao je, u današnjim okvirima iznosi 50 eura, no zbog intervencija Vlade građani ga plaćaju 40 eura. S ovim postupnim izlaženjem iz mjera račun za električnu energiju narast će na 43 eura, a potom na 45, pojasnio je.



Tržište energije se stabiliziralo, vrijeme je za postupno vraćanje na normalno poslovanje



Piletić je istaknuo da se tržište energije stabiliziralo i da je vrijeme za postupno vraćanje na normalno poslovanje.



Mjere su bile privremenog karaktera i sada kada su se svjetska tržišta stabilizirala, mislim da više nema opravdanja za intervencije u takvoj mjeri, rekao je. Dodao je da Vlada svaki put kada radi paket mjera, radi konzultacijski proces sa poslodavcima, sindikatima, predstavnicima umirovljenika, gradova, općina i županija.



Dodao je da će zbog novih intervencija Vlade energenti ostati jeftiniji i u javnoj rasvjeti, bolnicama, vrtićima, domovima za starije te vjerskim objektima.



Realan rast plaća i mirovina veći je od rasta cijena i inflacije



Na pitanje o niskoj medijalnoj plaći i mirovinama u odnosu na europski prosjek, Piletić je odgovorio: "Kada stavimo u omjer rast plaća i mirovina, koji su u mandatu ove Vlade rasli preko 92-93 posto, i kada uzmemo da je inflacija ukupno u tom razdoblju bila 35 posto, onda još uvijek vidimo da je realan rast i plaća i mirovina veći od rasta cijena".



Dodao je da Hrvatska bilježi realan rast primanja iznad 47 posto.

"To je pokazatelj da smo ovo krizno razdoblje, kada su inflatorni pritisci bili najjači, zadržali realni rast i plaća i mirovina. Vlada je zacrtala jasan smjer - do kraja mandata minimalna prosječna plaća bit će 1600 eura neto, a minimalna plaća biti 1250 eura bruto", naglasio je.



Godišnji dodatak za umirovljenike postaje trajno pravo



Umirovljenici su dosad svake godine dobivali energetski dodatak, no od ove godine on će se zamijeniti novim modelom - godišnjim dodatkom. U listopadu kreće izračun, a Vlada će tada donijeti odluku o formuli, rekao je Piletić, dodajući da će koeficijenti i način izračuna još neko vrijeme ostati tajna.



Podsjetio je da je Vlada već u proljeće intervenirala s uskrsnim dodatkom od 50 eura, te da je ovo deveti paket mjera usmjeren na pomoć umirovljenicima. Ono što smo dosad isplaćivali kao jednokratni dodatak pretvaramo u trajno pravo, istaknuo je.

Ministar je objsnio da će godišnji dodatak funkcionirati kao svojevrsna "13. mirovina", iako ne u visini cijelog mjesečnog primanja.



Dodatak će se množiti s godinama mirovinskog staža. Više godina rada znači i veći dodatak. On će sasvim sigurno biti veći od dosadašnjih dodataka, naglasio je. Cilj mjere, dodao je, jest povećati adekvatnost mirovina, ali i motivirati dulji ostanak u svijetu rada.

Prva isplata mirovinskog dodatka krajem prosinca; dodatak nije božićnica



„Vlada će nakon konzultacija s udrugama umirovljenika u listopadu donijeti odluku koliko godina staža vrijedi. Isplata će biti u drugoj polovici prosinca, jer Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje mora izračunati iznos za svakog od 1,23 milijuna umirovljenika“, rekao je Piletić.



Napomenuo je da će se gledati isključivo godine mirovinskog staža, ne visina same mirovine. Potvrdio je kako je u izradi digitalni sustav kako bi obračun bio automatiziran i svi umirovljenici u isto vrijeme dobili svoj dodatak.



Piletić pojasnio je da novi mirovinski dodatak, koji će se prvi put isplatiti ove godine, ne treba poistovjećivati s božićnicom jer se radi o trajnom pravu.



„Mirovinski dodatak bit će svake godine isplaćen u vrijeme Božića. Ne bih ga nazivao božićnicom jer on to zaista nije“, rekao je Piletić.



Naglasio je da će svaki umirovljenik dobiti različit iznos, ovisno o godinama staža. Podsjetio je da su ove godine umirovljenici već dobili uskrsnicu od 50 eura, a sada slijedi i godišnji dodatak koji će, kako je rekao, trajno biti isplaćivan uoči Božića.



Ministar Marin Piletić istaknuo je da je posljednjim usklađivanjem mirovina, od gotovo 6,5 posto, prosječna mirovina dosegnula razinu od oko 690 eura.



