Ministar objavio detalje: Uz Francuza pronađeni i ostaci još dvojice vojnika, evo o kome se radi

U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro u Vukovaru obavljena je identifikacija posmrtnih ostataka trojice žrtava Domovinskog rata ekshumiranih iz masovne grobnice na Ovčari i Petrovačkoj doli.

Među njima su Jean-Michel Nicolier, francuski dragovoljac HOS-a, Josip Batorel i Zorislav Gašpar, pripadnici 204. brigade Vukovar.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved potvrdio je na konferenciji za novinare da su trojica muškaraca ekshumirana 25. rujna, trojica s Ovčare i jedan na Petrovačkoj doli.

– Pronašli smo ostatke trojice muškaraca odvedenih iz vukovarske bolnice. Kod svih je utvrđen nasilni karakter smrti. Identificirani su Josip Batorel, ubijen na Ovčari u dobi od 44 godine, Zorislav Gašpar, pripadnik 204. brigade, odveden iz bolnice 20. studenog 1991. i ubijen u dobi od 20 godina, te Jean-Michel Nicolier, francuski dragovoljac HOS-a, koji je ranjen 8. rujna 1991., mučen i ubijen u dobi od 25 godina – rekao je Medved.

Ministar je naglasio da su u posljednjih mjesec dana stigli DNA nalazi, koje su danas zaprimile obitelji žrtava.

– Ovo je još jedan dokaz počinjenja ratnog zločina koji nikada ne zastarijeva. Uz Ovčaru i druge masovne grobnice, o zločinačkom karakteru agresije svjedoči i najveća i najzahtjevnija masovna grobnica – Petrovačka dola. U tri i pol godine ondje smo pregledali oko 150 tisuća kubnih metara otpada i pronašli ostatke 36 osoba – 20 hrvatskih branitelja i 16 civila, među njima i četiri žene – istaknuo je Medved.

Dodao je i da se potraga za nestalima nastavlja, jer „Petrovačka dola još skriva mnoge tajne“.

Jean-Michel Nicolier, rođen 1966. u Francuskoj, posthumno je odlikovan Redom Nikole Šubića Zrinskog.

U središtu Vukovara most preko Vuke od 2014. godine nosi njegovo ime, a godinu kasnije uz most je postavljeno i spomen-poprsje hrabrom Francuzu koji je svoj život dao za slobodu Hrvatske.