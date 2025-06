Ministar Fuchs sastao se s gradonačelnikom Šutom, evo o čemu su razgovarali

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je u Banovini održao radni sastanak s ministrom znanosti i obrazovanja Radovanom Fuchsom, a vezano uz izgradnju novih škola te dogradnju postojećih.

Na početku obraćanja medijima Šuta je zahvalio ministru i državnim tajnicima što su došli u Split kako bi razmijenili informacije o ključnim pitanjima o obrazovanju u Splitu

"Jedna od tema su bili vrtići, ugovori koji su do sada potpisani. Izvijestili smo o svemu što se radilo u proteklom razdoblju i što će se raditi kako bi se zadovoljili standardi koje je grad dužan ostvariti u narednom periodu i o onome što je bitno i gdje su ogromne mogućnosti za Split, a to su gradnja i dogradnja škola. Prije dvije godine raspisan je poziv za dodjelu europskih bespovratnih sredstava za izgradnju škola i u tom dijelu grad Split nažalost trenutno dobro ne stoji. Predani su zahtjevi za 14 osnovnih škola, izdano je samo 8 suglasnosti, no to ne znači i dodjelu sredstava. Mi do sada nemamo niti jedan ugovor o dodjeli bespovratnih europskih sredstava iz prethodnog perioda i veliki zadatak je ispred nas. Imamo rok da do rujna realiziramo glavne projekte za ove škole koje su dobile suglasnosti kako bi dobili bespovratna sredstva i učiniti ćemo sve da se to ostvari. Ono ključno i goruće trenutno je istok grada Splita. Nažalost, nije do sada pripremljeno apsolutno ništa za istok grada i poduzet ćemo sve radnje kako bi se pronašla adekvatna lokacija na Kili ili Sirobuji te izradilo idejno rješenje te glavni projekt", kaže Šuta te dodaje da se nada da će ostvariti zacrtane ciljeve.

Šuta kaže da je jedan od gorućih problema koji treba rješavati Centar za autizam, a s tim se složio i ministar Fuchs.

Ministar ističe da je fokus da sva djeca budu u jednoj smjeni, da svaka škola ima školsku dvoranu te blagovaonicu.

"Vlada je osigurala milijardu i 300 milijuna eura sredstava. Cilj je jasan. Nešto malo više od 91 posto škola u Hrvatskoj će kada se završi ovaj dio investicija raditi u jednoj smjeni, onaj ostali dio koji fali do 100 posto uglavnom je na području Zagreba i Splita. Nismo imali dovoljno zahtjeva za dogradnju novih prostora u školama. Postoji više razloga zašto to nije pripremljeno. S obzirom na novi mandat, mislim da je bila izvrsna ideja novog gradonačelnika da mi dođemo u Split u širokom sastavu kako bismo pokazali i zornije približili stvari koje treba rješavati u smislu promišljanja - gdje, kako i na koji način", kaže Fuchs te dodaje da je "uvjeren da će nova uprava učiniti sve da se stvari maksimalno ubrzaju."

Potvrdio je da je autizam gorući problem, ne samo u Splitu nego u cijeloj državi, kao i da Ministarstvo radi dosta po tom pitanju dosta.

"Ako se realizira sve o čemu smo razgovarali danas, uskoro imat ćemo jako puno suglasnosti za izgradnju i dogradnju škola", kazao je ministar.