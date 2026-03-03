Ministar financija o posljedicama rata: "Hrvatska ekonomija to ne može izbjeći"

Ministar financija Tomislav Ćorić upozorio je u utorak da bi nastavak rasta cijena usluga mogao negativno utjecati na predstojeću turističku sezonu, dok bi produljenje sukoba na Bliskom istoku, uz rast cijena energenata, moglo dodatno potaknuti inflaciju – i globalno i u Hrvatskoj.

Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, potrošačke cijene u veljači su na godišnjoj razini porasle 3,8 posto. Time je inflacija ubrzala u odnosu na siječanj, kada je iznosila 3,4 posto, te prosinac s 3,3 posto, vrativši se na razinu zabilježenu u studenome prošle godine.

Ćorić je poručio da Vlada nije zadovoljna takvim kretanjima, posebno istaknuvši rast cijena usluga, koje su u veljači poskupjele 7,7 posto. Uz to, energija je skuplja za 4,3 posto, dok su cijene hrane, pića i duhana porasle 3,6 posto.

Naglasio je kako rast cijena u segmentu smještaja i ugostiteljstva nije dobra vijest uoči turističke sezone. Ako se takav trend nastavi, upozorio je, mogao bi se odraziti na slabije rezultate, što Vlada želi izbjeći.

Istodobno je najavio nastavak mjera za zaštitu najranjivijih skupina građana. Ministarstvo financija već je predložilo izmjene Zakona o PDV-u kojima bi se snižena stopa od pet posto na energente produljila do kraja ožujka 2027. godine. Ta se stopa primjenjuje na isporuku prirodnog plina, grijanje iz toplinskih stanica te ogrjevno drvo i slične energente.

Ministar je inflaciju stavio u kontekst gospodarskog rasta, podsjetivši da je hrvatski BDP u četvrtom tromjesečju porastao 3,6 posto, dok je u cijeloj prošloj godini rast iznosio 3,2 posto. Takvi rezultati, smatra, svrstavaju Hrvatsku pri vrhu Europske unije, no priznaje da pojedini segmenti, osobito usluge, pokazuju previsoke stope rasta cijena.

Govoreći o mogućim posljedicama eskalacije sukoba na Bliskom istoku, Ćorić je istaknuo da aktualni rast cijena energenata ne ulijeva optimizam. Ako bi se sukob uskoro smirio, smatra da dugoročne posljedice na cijene nafte i plina ne bi bile značajne. No, u slučaju njegova produljenja, očekuje poremećaje u distribucijskim rutama i proizvodnji, što bi vjerojatno dovelo do daljnjeg rasta cijena energenata.

Takav razvoj događaja, upozorio je, neminovno bi se prelijevao na cijene proizvoda čija proizvodnja ovisi o energiji, a time i na višu inflaciju na globalnoj razini. Hrvatska, zaključio je ministar, u tom bi scenariju teško mogla ostati pošteđena.