Ministar Anušić sutra stiže u Split na primopredaju, evo o čemu je riječ

U vojarni “Admiral flote Sveto Letica – Barba” u Splitu u utorak, 10. ožujka 2026. godine, održat će se svečana primopredaja gumenih brodica “Modrulj” namijenjenih Oružanim snagama Republike Hrvatske. Svečanost je najavljena za 10 sati.

Događaju će nazočiti potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.

Primopredaja će se održati u splitskoj vojarni smještenoj u Zrinsko-frankopanskoj ulici, koja je jedno od važnijih središta Hrvatske ratne mornarice.

Gumene brodice “Modrulj” namijenjene su za različite operativne zadaće na moru, a njihovo uvođenje predstavlja dio modernizacije opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske. Svečanost u Splitu bit će prilika za predstavljanje novih plovila i njihovih mogućnosti u budućim aktivnostima Hrvatske vojske.