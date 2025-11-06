Miloradu Pupovcu prijetili smrću na Facebooku

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) prijavila je Ravnateljstvu policije prijetnje smrću upućene predsjedniku stranke Miloradu Pupovcu, a koje su objavljene na službenoj Facebook stranici stranke.

Kako navode, riječ je o ozbiljnim prijetnjama koje potiču i na nasilje, a sve je dokumentirano i predano nadležnim tijelima, stoji u priopćenju Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS).

Prijetnje zbog govora o Jasenovcu

U prijavi policiji pojašnjava se kako su sporni komentari osvanuli ispod objave od 28. listopada ove godine. U njoj je prenesen govor Milorada Pupovca sa saborske rasprave koja je uslijedila nakon okruglog stola u Hrvatskom saboru, na kojem su se, kako tvrde, "negirale žrtve te zločini genocida počinjeni u Ustaškom koncentracijskom logoru Jasenovac".

U komentarima su se pojavile ozbiljne prijetnje smrću Pupovcu, ali i pozivi na nasilje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine i osobama povezanim sa strankom.

Zatražena hitna istraga i utvrđivanje identiteta

Kao dokazni materijal, policiji su dostavljene snimke zaslona s izričitim prijetnjama smrću predsjedniku SDSS-a. Stranka u prijavi traži da policija, sukladno svojim zakonskim ovlastima, poduzme odgovarajuće mjere kako bi se utvrdio identitet osoba koje stoje iza prijetećih komentara. Također zahtijevaju procjenu elemenata kaznenog djela prijetnje i poticanja na nasilje te poduzimanje svih radnji u skladu s kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

"Ovo je tek vrh sante leda, s obzirom na govor mržnje koji se svakodnevno obrušava na SDSS kao stranku i osobu njezinog predsjednika" - zaključuje se u prijavi SDSS-a, piše Index.