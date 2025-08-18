Milorad Dodik više nije predsjednik Republike Srpske

Apelacijsko odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) kojom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, potvrđeno je za Klix.ba. Time Dodik i službeno više nije na toj funkciji, a SIP je dužan raspisati prijevremene izbore za predsjednika entiteta.

Podsjetimo, SIP je ranije donio odluku o prestanku njegova mandata, no ona je mogla stupiti na snagu tek nakon pravomoćnosti, odnosno potvrde Apelacijskog odjeljenja Suda BiH. Današnjom odlukom pravomoćno je utvrđeno da Dodik više ne obnaša dužnost predsjednika RS-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iako su Dodikovi odvjetnici tvrdili da postoje pravni razlozi za poništenje odluke, sud je odbacio njihovu žalbu. Time je uklonjena i posljednja prepreka za raspisivanje prijevremenih izbora u entitetu Republika Srpska.

Dodik je, međutim, ranije danas iz Banje Luke najavio održavanje referenduma krajem rujna, na kojem bi građani RS-a trebali odgovoriti prihvaćaju li da visoki predstavnik u BiH donosi odluke, te priznaju li presudu kojom je on smijenjen.

U istom obraćanju Dodik je poručio da u RS-u neće biti prijevremenih izbora, iako je sada jasno da će ih SIP morati raspisati.

Osim toga, najavio je i drugi referendum u roku od 90 dana od prvoga, ovoga puta o secesiji entiteta, što Dodik ponavlja godinama, ali do sada nikada nije realizirao.