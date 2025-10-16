Miljenko Pivac se nagodio u slučaju miljunske prevare na svinjama

Miljenko Pivac, jedan od devetorice optuženih u slučaju milijunske prevare na svinjama, koju su otkrili europski tužitelji, nagodio se.

Očekuje se da će svi optuženici potpisati sporazume, odnosno da su se s EPPO-om nagodili oko kazne, piše Index.

Radi se o slučaju subvencijskih prevara u tvrtki Vajda d.d., koja djeluje u sklopu grupacije Pivac. Podsjetimo, međimurska policija je u listopadu prošle godine na zahtjev EPPO-a uhitila devet osoba, među kojima su bili bivši i sadašnji šefovi Uprave i Nadzornog odbora Vajde Miljenko Pivac, Igor Miljak, Vilim Simon i Alen Kajmović.

Znali da ne ispunjavaju uvjete, prevarom pribavili 4,7 milijuna eura

Podsjetimo, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu u lipnju je podignuo optužnicu protiv devet osoba, među kojima je Miljenko Pivac, te tvrtke Vajda d.d. zbog subvencijske prevare i krivotvorenja isprave u vezi s korištenjem sredstava EU namijenjenih poboljšanju dobrobiti životinja u svinjogojstvu.

Istragom je utvrđeno da su, od ožujka 2018. do lipnja 2023., bivši i tadašnji predsjednici Uprave Vajde, u suradnji s predsjednikom i članom Nadzornog odbora, podnijeli više zahtjeva za financiranje ukupne vrijednosti veće od 9 milijuna eura u sklopu Programa ruralnog razvoja 2014.–2020..

Prema EPPO-u, podnijete su krivotvorene prijave za gospodarstva kooperanata, iako je bilo poznato da tvrtka ne ispunjava potrebne uvjete. Pet zaposlenika Vajde navodno je na zahtjev uprave sastavljalo lažnu dokumentaciju u kojoj se neistinito prikazivalo da kooperanti ispunjavaju uvjete za dobivanje potpore.

Tvrtki je isplaćeno više od 5.4 milijuna eura, od čega je 4.7 milijuna eura pribavljeno prevarom. Nakon što je Agencija za plaćanja u poljoprivredi otkrila nepravilnosti, uskratila je isplatu 3.6 milijuna eura potpore za 2022. godinu i zatražila povrat nezakonito primljenih sredstava.

Prije podizanja optužnice Vajda je vratila preostali iznos od 3.22 milijuna eura.