Milijunska preobrazba otoka Hvara: Umjesto makadama stiže nova cesta, ali to nije sve

Umjesto prašine i ‘bijele ceste’, stiže nova, moderna cesta duga 6,4 kilometra, vrijedna 2,5 milijuna eura. Posao je povjeren poznatoj građevinskoj tvrtki STRABAG, koja će staru dionicu pretvoriti u pravu otočnu prometnicu. No, sprema se i još jedan veliki projekt, a to je rekonstrukcija najvažnije hvarske prometnice koja se pruža cijelom duljinom otoka.

Uvijek je zanimljivo prisjetiti se priče o tome kako su makadamske ceste dobile ime. Naime, ovu vrstu ceste, koju obilježava sloj krupnog lomljenog kamena pomiješan sa slojem sitnijeg lomljenog kamena i pijeska, nazivamo po njezinu izumitelju, škotskom graditelju McAdamu. Kako to često biva, njegovo prezime smo fonetski ‘presložili’ i tako je nastao pojam koji svi znamo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

A kako potreba za održavanjem postojećih cesta nikada ne prestaje, tako novih cesta nikad nije dosta. Ovih će dana i jedna izuzetno važna makadamska prometnica napokon biti u potpunosti izgrađena i asfaltirana. Riječ je o cesti dugoj 6,41 kilometar na otoku Hvaru, koja će povezati naselja Svetu Nedjelju i Dubovicu, dva turistička dragulja jednog od najpoznatijih svjetskih otoka. Nakon što je ljetos objavljen natječaj za izvođača radova vrijednih 2,5 milijuna eura, sada je za taj posao službeno odabran poznati izvođač, austrijski STRABAG.

Umjesto makadama

Cestovna veza naselja Sv. Nedjelja s ostatkom otoka trenutno se odvija preko teritorija općine Jelsa te grada Stari Grad. Prometnica Dubovica-Sveta Nedjelja nije dovršena, a izvedena je u grubom profilu s makadamom širine tri metra, ali bez uređenog gornjeg cestovnog sloja, te bez zaštitnih ograda i ostalih osnovnih elemenata prometnice.

Projektno rješenje iz 2020. godine predviđalo je izgradnju nove županijske ceste, spomenute ŽC 6280, koja je planirana zahvatom građenja u koridoru postojećeg makadamskog puta. U kolovozu 2019. godine, izgrađen je Idejni projekt ‘Građenje županijske ceste ŽC 6280’ koji opisuje kako će izgledati nova prometnica na otoku i gdje će prolaziti.

Planom je zahvaćena površina od okvirno 157.450 četvorna metra, a zahvat predstavlja funkcionalnu cjelinu povezivanjem na postojeće prometnice na krajevima predviđenog područja gradnje. Predmetna prometnica pruža se uglavnom izvan građevinskih područja, osim na kraju zahvata, gdje prolazi područjem naselja Sv. Nedjelja.

Od državne do lokalne ceste

Županijska cesta planirana je od priključka na državnu cestu DC 116 iznad uvale Dubovica, do veze na lokalnu cestu LC 67190 u naselju Sv. Nedjelja. Početak zahvata, navodi projekt, veže se na rješenje izgradnje priključka ŽC 6280 na državnu cestu D116, a navedenim projektom je predviđena izgradnja trake za lijevo i desno skretanje na DC116.

Ukupna duljina zahvata, već smo naveli, iznosi nešto više od 6,4 kilometra. Pritom se zna da će projektirana trasa maksimalno koristiti postojeću prometnu površinu, kao i da će se zahvat širiti na okolno zemljište u koridoru postojeće prometnice. Prilikom izgradnje, planirana je korekcija tlocrtne i vertikalne geometrije, rekonstrukcija poprečnog profila, širenje kolnika i izvedba suvremenog kolničkog zastora, te na koncu radova, postavljanje prometne opreme i signalizacije.

Uskoro i preobrazba glavne prometnice

Uskoro bi i glavna hvarska prometnica trebala doživjeti veliku preobrazbu. Kako smo pisali, državna cesta DC116 od Hvara, preko Zaraća, Starog Grada (gdje je i trajektna luka) do Sućuraja duga 76,5 kilometra najznačajnija je cestovna prometnica na otoku. Pruža se cijelom duljinom otoka te povezuje Sućuraj na krajnjem istoku sa Jelsom, Starim Gradom i Gradom Hvarom.

Zahvat bi počeo u mjestu Poljica i vodio do trajektnog pristaništa u Sućuraju. Planirani zahvat dug približno 35,92 kilometra izveo bi se na dionici postojeće ceste od Hvara, preko Milne, Starog Grada do Sućuraja. Radi se o kritičnoj dionici državne trase koja trenutno ima nezadovoljavajuće tehničke karakteristike za kvalitetno odvijanje prometa.

U izradi je idejni projekt izrađen po Inženjerskom projektnom zavodu. Zahvat je potrebno projektirati u zasebnim funkcionalnim etapama i fazama, odnosno uporabnim cjelinama. U javnoj nabavi stoji da usluga treba biti izvedena u roku od 14 mjeseci. Krenut će se s pripremnim radovima i prikupljanjem dokumentacije od investitora i projektanta, a trebat će napraviti kopiju katastarskih planova, piše Bauštela.