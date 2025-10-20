Milijuni korisnika ostali bez omiljenih aplikacija. Evo o čemu je riječ

Amazon Web Services (AWS), najveći svjetski pružatelj usluga računalstva u oblaku, suočio se jutros s ozbiljnim prekidom rada koji je pogodio milijune korisnika i brojne globalne aplikacije. Prema službenim informacijama, problemi su zabilježeni u regiji US-EAST-1 (Sjeverna Virginija), jednoj od ključnih točaka AWS infrastrukture.

Tvrtka je izvijestila da su uočene "značajne razine pogrešaka i kašnjenja" te da su inženjeri odmah angažirani na ublažavanju posljedica i otkrivanju uzroka. Redovita ažuriranja objavljuju se na stranici za praćenje zdravlja sustava, piše news sky.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Koje aplikacije nisu radile?

Prekid rada AWS-a odrazio se na cijeli niz popularnih aplikacija i usluga:

Snapchat – korisnici nisu mogli slati poruke ili im je aplikacija zastajala.

– korisnici nisu mogli slati poruke ili im je aplikacija zastajala. Fortnite – igrači su prijavljivali probleme s prijavom i povezivanjem na servere.

– igrači su prijavljivali probleme s prijavom i povezivanjem na servere. Roblox – brojne greške i nemogućnost učitavanja sadržaja.

– brojne greške i nemogućnost učitavanja sadržaja. Ring – pametna zvona i sigurnosne kamere nisu prikazivale snimke niti omogućavale live-view.

– pametna zvona i sigurnosne kamere nisu prikazivale snimke niti omogućavale live-view. Duolingo – korisnici su imali problema s prijavom i izvođenjem lekcija.

– korisnici su imali problema s prijavom i izvođenjem lekcija. Banke – aplikacije poput Lloyds Bank i Bank of Scotland bilježile su poteškoće s prijavom i pristupom računima.

– aplikacije poput i bilježile su poteškoće s prijavom i pristupom računima. Coinbase – najveća američka kriptoburza morala je umirivati korisnike porukom da su „sva sredstva sigurna“.

Problemi su se prelili i na brojne druge internetske stranice, servise i manje aplikacije koje ovise o AWS-ovoj infrastrukturi.

Globalne posljedice i podsjetnik iz prošlosti

Ovakvi incidenti nisu novost. Prošlog ljeta američka tvrtka CrowdStrike izazvala je globalni IT kaos nakon što je softversko ažuriranje oborilo milijune Windows uređaja, uzrokujući otkazivanja letova, poteškoće u bankarstvu i kolaps zdravstvenih sustava. Tada je pogođeno više od 8,5 milijuna računala, a posljedice su se osjećale danima.

Današnji pad AWS-a zasad nema jednak razmjer, ali pokazuje ranjivost globalnog digitalnog ekosustava. Kada dođe do zastoja u jednoj regiji, posljedice se munjevito šire diljem svijeta – od igara i društvenih mreža do zdravstva i financijskog sektora, piše news sky.

Što slijedi?

AWS je najavio nova ažuriranja i poručio kako radi na trajnom rješenju i otkrivanju uzroka. Korisnicima je savjetovano da prate službenu stranicu s informacijama o statusu sustava.