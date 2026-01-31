Milijunaš (26) zatečen bizarnim zahtjevom cure na spoju

Australski milijunaš ostao je zatečen nakon, kako je sam rekao, bezobraznog zahtjeva djevojke s kojom je izašao na spoj, a koju je upoznao preko aplikacije Hinge. Kad je večera završila, a račun (naravno) platio on, ona ga je mrtva-hladna pitala može li joj kupiti auto od 90 tisuća dolara. Hunt je poslije rekao da mu je to samo potvrdilo koliko je današnja dejting scena "otišla kvragu".

Večera koja je krenula normalno

Kyle Hunt (26), izvršni direktor konzultantske tvrtke Health Care Providers Association (HCPA), kaže da se na spoju sve činilo sasvim uobičajeno. Djevojka mu je bila simpatična, razgovor je tekao odlično, atmosfera je bila dobra - sve dok se večera nije privela kraju,, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tada je, prema njegovim riječima, izvadila mobitel i počela mu pokazivati oglas za Ford Raptor, luksuzni kamionet čija cijena ide i do 90.000 dolara. "U početku sam mislio da se šali, da je to neki flert", ispričao je. "Ali onda me počela ozbiljno ispitivati. Navikao sam na bizarne poruke u inboxu, ali ne i na ovakve stvari uživo."

Kad je shvatio da nije riječ o šali, kaže da mu je kroz glavu prošlo samo jedno: "U redu, idemo ovo privesti kraju."

Sve ispričao na TikToku

Hunt je iskustvo prepričao na TikToku u videu koji je naslovio "užasan spoj s Hinge-a". U snimci opisuje kako je djevojka doslovno pitala: "Što ako mi ga kupiš? Ne, ozbiljno - što ako mi stvarno kupiš ovaj auto?"

Tvrdi i da je pokušala "pregovarati", sugerirajući da će "učiniti sve što treba" da dobije vozilo. "Tek smo se upoznali. I ja sam platio večeru", rekao je u videu, dodajući kako mu nije jasno zašto bi netko prvo očekivao auto od 90 tisuća dolara, umjesto da barem - kako je ironično primijetio - ona jednom počasti piće ili večeru. Zaključio je da nakon toga briše Hinge.

Reakcije ispod videa

Video je brzo postao viralan (preko 450.000 pregleda), a komentari su uglavnom bili nemilosrdni prema djevojci. Ljudi su njezin potez nazivali "bezobraznim", "drskim" i "najvećim mogućim red flagom". Dio korisnika podijelio je i vlastite priče o katastrofalnim spojevima, složivši se s Huntom da je dejting scena postala - blago rečeno - kaotična.

Od udomiteljskih obitelji do milijunskog biznisa

Hunt je inače poznat na društvenim mrežama po videima u kojima pokazuje nasumična djela dobrote, a otvoreno govori i o svom odrastanju - kaže da je prošao kroz čak 30 udomiteljskih obitelji prije nego što je izgradio višemilijunski posao u Australiji.

Nakon što su ga brojni komentari zatrpali, rekao je da mu je barem laknulo: "Dobro je, nisam ja lud - ovo je stvarno bio totalno sulud zahtjev."