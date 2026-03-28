Mili Poljičak i Miloš Karol osvojili challenger u igri parova na Firulama!

Split Open Jolly Autoline

Nakon što je osigurao finale u pojedinačnoj konkurenciji na challengeru Split Open Jolly Autoline, Mili Poljičak je savršen dan u subotu na Firulama zaokružio osvajanjem titule u igri parova. S partnerom Milošem Karolom iz Slovačke dominirao je u finalu protiv BiH kombinacije, Mirza Bašić i Andrej Nedić. Splitsko-slovački tandem je projurio kroz finale i sa 6:2, 6:2 osvojio šesto izdanje ovoga turnira. Meč je trajao samo 49 minuta.

Odlični Mili Poljičak u finalu na Firulama!

Mili i Miloš su izgubili samo devet poena na servisu, od toga su tri poena bile dvostruke pogreške.

U nedjelju u 12.30 sati igra se pojedinačno finale, suparnik Poljička bit će Nijemac Tom Gentzsch.

Finale: Karol/Poljičak – Bašić/Nedić 6:2, 6:2.

Polufinale: Bašić/Nedić – Hands/Jermar 6:4, 4:6, 10:8, Karol/Poljičak – Kopp/Neumayer predaja

