Mili Poljičak i Miloš Karol osvojili challenger u igri parova na Firulama!

Nakon što je osigurao finale u pojedinačnoj konkurenciji na challengeru Split Open Jolly Autoline, Mili Poljičak je savršen dan u subotu na Firulama zaokružio osvajanjem titule u igri parova. S partnerom Milošem Karolom iz Slovačke dominirao je u finalu protiv BiH kombinacije, Mirza Bašić i Andrej Nedić. Splitsko-slovački tandem je projurio kroz finale i sa 6:2, 6:2 osvojio šesto izdanje ovoga turnira. Meč je trajao samo 49 minuta.

Mili i Miloš su izgubili samo devet poena na servisu, od toga su tri poena bile dvostruke pogreške.

U nedjelju u 12.30 sati igra se pojedinačno finale, suparnik Poljička bit će Nijemac Tom Gentzsch.

Finale: Karol/Poljičak – Bašić/Nedić 6:2, 6:2. Polufinale: Bašić/Nedić – Hands/Jermar 6:4, 4:6, 10:8, Karol/Poljičak – Kopp/Neumayer predaja