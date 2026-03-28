Odlični Mili Poljičak u finalu na Firulama!

Mili Poljičak igrat će u nedjelju u finalu challengera Split Open Jolly Autoline na Firulama nakon što je u sjajnom meču pobijedio Belgijanca Kimmera Coppejansa s 3:6, 6:4, 6:4. Meč je u vrlo izazovnim uvjetima (hladnoća, bura) trajao dva sata i 21 minutu, te je iz 21-godišnjeg Splićanina naposljetku izvukao ono najbolje.
Poljičku je ovo treće finale na challengerima nakon Zagreba (2022) i Targu Muresa (2025), te prilika za prvu titulu. Suparnik u finalu bit će mu Nijemac Tom Gentzsch, koji je sa 7:5, 6:4 nadigrao Francuza Saschu Gueymarda Wayenburga.
Već je prvi gem dao naslutiti da će Poljičak morati dobro zapeti da bi pobijedio Coppejansa. Jedanaest minuta je trajao gem u kojem je Splićanin propustio 40:0 i još dvije prednosti na svom servisu, a Belgijanac realizirao četvrtu break-loptu. Coppejans je osvajanje prvog seta potvrdio još jednim breakom za 6:3 i tada doista nije izgledalo da bi Poljičak ovo mogao okrenuti. Ali, jest okrenuo i to u velikom stilu. Najprije je kod 0:1 u drugom setu izvukao dvije break-lopte, a onda iskoristio četvrtu break-loptu u petom gemu za vodstvo od 3:2. E, tu je počeo "novi meč", Coppejans više nije bio toliko uvjerljiv, počeo je griješiti, dok je igra Poljička sve više rasla. U setu odluke je Poljičak došao do breaka za 2:1 i lagano ga održavao do 5:4 i servisa za finale. E, tu se prilično zakompliciralo, jer je Coppejans imao četiri break-lopte (tri vezane) i činilo se da ćemo gledati "produžetke", no Mili je mislio drugačije.
Poništio je sve četiri meč-lopte i izborio finale pred oduševljenom splitskom publikom.
"Dečko je igrao abnormalno dobro do sredine drugog seta, nisam imao nikakvo rješenje. Mislim da je onaj gem kad sam spasio dvije break-lopte prelomio meč. Nakon toga sam došao do breaka i meč se okrenuo na moju stranu. Što se tiče Gontzscha, poznajem ga iako nikada nisam igrao protiv njega. Ovo je finale, finala se ne igraju nego osvajaju i ja se nadam da ću uzeti titulu i da će puno ljudi doći i navijati za mene", rekao je Poljičak.
Polufinale: Poljičak – Coppejans 3:6, 6:4, 6:4, Gontzsch – Gueymard Wayenburg 7:5, 6:4