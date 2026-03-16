Je li otkrivanje podataka o broju pripadnika Oružanih snaga RH izdaja? Milanović uzvraća 'udarac': "Ne smeta im razgovarati o vojnim tajnama..."

Podaci o broju pripadnika OSRH javno su objavljeni i dostupni u Godišnjem izvješću o obrani za 2024. godinu koje je pripremio MORH, a potpisao osobno ministar obrane, priopćeno je danas javnosti iz Ureda predsjednika Zorana Milanovića.

U nastavku u cijelosti prenosimo priopćenje:

"Najprije je ministar obrane prozvao Predsjednika Republike da je otkrio „klasificirani podatak” kada je javno govorio o broju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. A jučer je MORH otišao korak dalje: tvrdi kako je otkrivanje podataka o broju pripadnika OSRH – „izdaja“. Dakle, MORH je optužio Predsjednika Republike za „izdaju“. Svoju optužbu MORH objavljuje neslužbeno, vjerojatno preko svojih službenika kojima je oduzet certifikat sigurnosne provjere.

Ured Predsjednika Republike stoga je odlučio službeno obavijestiti MORH kako su podaci o broju pripadnika OSRH javno objavljeni i javno su dostupni u Godišnjem izvješću o obrani za 2024. godinu koje je pripremio upravo MORH, a potpisao osobno ministar obrane.

Ako ministar obrane i njegovi službenici ne znaju što piše u Godišnjem izvješću o obrani – a očito ne znaju - upućujemo ih da pročitaju što piše na stanici 23 i 24 u stavku 1.4.1. Da im olakšamo potragu za „klasificiranim podacima“, u javno objavljenom Godišnjem izvješću o obrani ministar obrane je napisao: „Brojno stanje Ministarstva obrane, koje uključuje Hrvatsku vojsku na dan 31. prosinca 2024. bilo je 15 558 osoba: 13 814 djelatnih vojnih osobe, od toga 1 989 žena i 1 744 državna službenika i namještenika, od toga 899 žena“.

A ako u MORH-u ni sami ne znaju gdje im je Godišnje izvješće o obrani, evo mogu ga pronaći i na službenim stranicama Hrvatskog sabora na sljedećem linku: https://www.sabor.hr/hr/sjednice-sabora/godisnje-izvjesce-o-obrani-za-2024-godinu-podnositeljica-vlada-republike-hrvatske

Jednako tako, na istom mjestu mogu pronaći i sva ranija godišnja Izvješća o obrani, koja su također javna, i u kojima piše ne samo koliko pripadnika OSRH imamo, nego u Godišnjem izvješću o obrani za 2017. piše i koliko bi ih trebali imati.

Ukratko, nakon što je MORH sastavio, a ministar obrane potpisao Godišnje izvješće o obrani u kojemu su i podaci o broju pripadnika OSRH, isti je dokument prihvatila Vlada RH na sjednici 2. svibnja 2025., a onda raspravio i 6. lipnja 2025. prihvatio Hrvatski sabor. Godišnje izvješće o obrani, dakle, javno je i svima dostupan dokument, ni na koji način nije klasificiran kao tajan pa stoga ni podatak o broju pripadnika OSRH koji se nalazi u tom izvješću nije tajan ni „klasificirani podatak” kao što tvrdi ministar obrane.

A što se tiče neslužbenih optužbi za „izdaju“, čekamo da hrabri MORH-ovi prokazivači javno istupe nakon što, valjda, dobiju argumente i dokaze od svojih strateških partnera s Bliskog istoka kojima, zanimljivo, ne smeta razgovarati o vojnim tajnama pred stranim osobama bez certifikata sigurnosne provjere."