Milanović udara rukom o stol: Hrvatska vojska neće surađivati s Izraelom

Izjava predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića povodom najava moguće suradnje s izraelskom vojskom i vojnom industrijom:

„Zbog neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i neviđenog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava, još u svibnju prošle godine zapovjedio sam prekid svake suradnje OSRH s izraelskom vojskom, a koja se odnosi na sve pripadnike Hrvatske vojske. Istovremeno sam pozvao Vladu RH da prekine svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom.

I u nedavnom telefonskom razgovoru izravno sam upozorio predsjednika Vlade RH kako bi bilo kakav oblik vojne suradnje s Izraelom bio neprihvatljiv. Budući da je potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić u službenom posjetu Izraelu gdje će se sastati s predstavnicima tvrtki izraelske obrambene industrije te predstavnicima Uprave za međunarodnu vojno-tehničku suradnju, kao Vrhovni zapovjednik OSRH ponovo ističem kako OSRH neće ni ubuduće ni na koji način surađivati s izraelskom vojskom.

Kako bi se spriječila svaka šteta za Republiku Hrvatsku, važno je istaknuti: pripadnici OSRH neće sudjelovati ni na koji način u provođenju bilo kojeg dogovora, ugovora ili sporazuma s izraelskom vojskom ili izraelskom vojnom industrijom. Takav dogovor, ugovor ili sporazum bio bi stoga neprovediv i štetan za Hrvatsku.

U tom kontekstu, pozivam Vladu RH - koja je nadležna i odgovorna za nabavu vojne opreme i oružja - da obustavi sve planirane dogovore, ugovore ili sporazume koji bi uključivali kupovinu oružja i vojne opreme iz Izraela. Odgovornost je predsjednika Vlade da na vrijeme reagira te postupi u skladu s interesima Republike Hrvatske. A hrvatski su interesi suradnja sa saveznicima iz NATO-a i istovremeno jačanje kapaciteta hrvatske industrije za posredno ili direktno sudjelovanje u proizvodnji vojne opreme.“