Milanović u UN-u: “U Gazi je pokolj, vrijeme je za univerzalno priznavanje palestinskih težnji”

Na 80. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je međunarodnu zajednicu na hitno zaustavljanje sukoba u Gazi, nazvavši tamošnja stradanja “pokoljem” u kojem su deseci tisuća žena i djece izgubili život. “Trajni mir može doći jedino kroz univerzalno priznavanje legitimnih političkih težnji palestinskog naroda”, poručio je.

Milanović je istaknuo da se svijet suočava s najvećim brojem oružanih sukoba nakon Drugog svjetskog rata te naglasio nužnost političkih rješenja i fleksibilnijih mirovnih misija UN-a. Spomenuo je i Ukrajinu, izražavajući nadu u što skoriji prekid rata i poticanje uključivog dijaloga.

Govoreći o regiji, pozvao je na poštivanje suvereniteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine te prava konstitutivnih naroda, naglasivši važnost dobrosusjedskih odnosa i europskog puta zapadnog Balkana.

Predsjednik je izdvojio i hrvatska iskustva iz Domovinskog rata – od potrage za 1.744 nestale osobe do protuminskog djelovanja – te ih ponudio kao model za globalnu suradnju. Podsjetio je na hrvatsku inicijativu za proglašenje Međunarodnog dana gluhosljepoće i aktivnosti u borbi protiv mina.

Poseban naglasak stavio je na klimatsku krizu i tehnološke izazove poput dronova i umjetne inteligencije, upozorivši da nove tehnologije “nisu sutrašnji izazov, nego današnja stvarnost” te da pravila i zaštitne mjere moraju pratiti inovacije.

Milanović je pozvao na sveobuhvatnu reformu Ujedinjenih naroda, posebno Vijeća sigurnosti, uključujući veću zastupljenost Afrike i osiguranje financijske stabilnosti UN-a. “Svijetu ne nedostaje strategija ni velikih ideja, ono što mu nedostaje jest politička hrabrost. Pronađimo je zajedno”, zaključio je hrvatski predsjednik.