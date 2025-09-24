Close Menu

Milanović u UN-u: “U Gazi je pokolj, vrijeme je za univerzalno priznavanje palestinskih težnji”

"Trajni mir može doći jedino kroz univerzalno priznavanje legitimnih političkih težnji palestinskog naroda", poručio je

Na 80. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je međunarodnu zajednicu na hitno zaustavljanje sukoba u Gazi, nazvavši tamošnja stradanja “pokoljem” u kojem su deseci tisuća žena i djece izgubili život. “Trajni mir može doći jedino kroz univerzalno priznavanje legitimnih političkih težnji palestinskog naroda”, poručio je.

Milanović je istaknuo da se svijet suočava s najvećim brojem oružanih sukoba nakon Drugog svjetskog rata te naglasio nužnost političkih rješenja i fleksibilnijih mirovnih misija UN-a. Spomenuo je i Ukrajinu, izražavajući nadu u što skoriji prekid rata i poticanje uključivog dijaloga.

Govoreći o regiji, pozvao je na poštivanje suvereniteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine te prava konstitutivnih naroda, naglasivši važnost dobrosusjedskih odnosa i europskog puta zapadnog Balkana.

Predsjednik je izdvojio i hrvatska iskustva iz Domovinskog rata – od potrage za 1.744 nestale osobe do protuminskog djelovanja – te ih ponudio kao model za globalnu suradnju. Podsjetio je na hrvatsku inicijativu za proglašenje Međunarodnog dana gluhosljepoće i aktivnosti u borbi protiv mina.

Poseban naglasak stavio je na klimatsku krizu i tehnološke izazove poput dronova i umjetne inteligencije, upozorivši da nove tehnologije “nisu sutrašnji izazov, nego današnja stvarnost” te da pravila i zaštitne mjere moraju pratiti inovacije.

Milanović je pozvao na sveobuhvatnu reformu Ujedinjenih naroda, posebno Vijeća sigurnosti, uključujući veću zastupljenost Afrike i osiguranje financijske stabilnosti UN-a. “Svijetu ne nedostaje strategija ni velikih ideja, ono što mu nedostaje jest politička hrabrost. Pronađimo je zajedno”, zaključio je hrvatski predsjednik.

