Milanović stigao u Dalmaciju pa uputio kritiku: "Mijenjajte imidž prema kojem živite samo od turizma"

„Europa danas evidentno zaostaje kao globalni igrač i teško da će to više ikada biti. Europa smislu obnove populacije, definitivno zapala u ozbiljnu krizu“, poručio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović na otvaranju 15. međunarodnog znanstvenog skupa pod nazivom FEBST International Conference „Economic Policies, Business Perspectives, and Sustainability Transformation”.

Govoreći o današnjoj situaciji u Europi, predsjednik Milanović je pojasnio kako Europu promatra kroz prizmu nekakvih vrijednosti, ali prije svega kroz hrvatski interesi. „I taj interes još uvijek korespondira s onim što Europa trenutno predstavlja. Europa ima konstrukcijske nedostatke, dakle ima neravnoteže koje čine u konačnici neostvarivo, njezina fiskalna politika, vanjska politika, sve to skupa i ne može funkcionirati, to nije realno, na način na koji funkcioniraju prave države, nacionalne države političkih nacija“, rekao je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju.

„Tjera nas se da trošimo pet posto BDP-a na obranu. Hrvatski nominalni BDP je skoro 100 milijardi dolara, a pet posto je pet milijardi dolara. Hrvatska trenutno ističe kako smo blizu dva posto, a u stvari brojka je milijardu i tristo milijuna eura, to i dalje nije dva posto, ali više je nego ikada“, rekao je predsjednik Milanović istaknuvši da je puno važnije što se s tim novcem može kupiti i „koliko možemo ojačati svoju sigurnost, svoju obranu, zaštititi svoje prirodno pravo na postojanje i neovisnost“. „To su pitanja na koja bi aktualna politika trebala dati odgovor“, smatra Predsjednik Republike.

Kritizirao način turizma u Dalmaciji

Naposljetku, zaželio je puno uspjeha u radu sudionicima međunarodnog znanstvenog skupa Sveučilištal u Splitu, koje je organizator konferencije, te Sveučilištu u Splitu poručio da vodi računa o tome gdje će biti na rang listi sveučilišta jer i to nešto govori. „Govori to da zemlja s jako visokim nominalnim BDP-om ne može biti zemlja u kojoj se loše živi. Tako i vi, ako ste visoko na rang listama to govori o tome da ste dobri, da radite i mijenjate percepciju, dojam jednog kraja koji se doživljava nepravedno kao prostor u kojem se živi od kratkotrajne pozicijske rente par mjeseci godišnje. To nije dobar imidž, mijenjajte to i u tome vas kao pokrovitelj od srca podržavam“, zaključio je predsjednik Milanović.

FEBST International Conference međunarodni je znanstveni skup koji se tradicionalno održava od 1995. godine te je do sada okupio preko 2.200 autora s više od 1.700 radova iz više od 60 zemalja cijeloga svijeta, s ciljem djelovanja kao mjesto dijaloga između eminentnih svjetskih znanstvenika i stručnjaka te promoviranja razmjene znanja i inovacija. Ovogodišnji 15. po redu FEBST International Conference organizirao je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, a održava se pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike.

Osim predsjednika Milanovića na otvaranju su govorili predsjednica Programskog odbora skupa prof. dr. sc. Ana Kundid Novokmet, viša ekonomska savjetnica Predsjedništva Europske komisije u Hrvatskoj Hana Huzjak i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja.

Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić.