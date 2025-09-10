Milanović oštro kritizirao izraelskog ministra: "Ta gadarija koju je izgovorio, o čemu ti pričaš gospodine?"

Predsjednik Zoran Milanović u srijedu je sudjelovao u berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Hrvatskoj.

Domaćin jubilarne desete "Diplomatske berbe" je Grad Jastrebarsko, a domaćin Milanović. Ovogodišnja berba održala se u vinogradu Vinarije Jagunić s početkom u 12.00 sati.

Milanović je oko 12.25 dao izjavu medijima. "Mračno i opasno vrijeme. I nama je pao dron ovdje kraj studentskog doma, to se zaboravilo. Poljska nam je saveznica, ne bih dramatizirao, ali treba biti oprezan", istaknuo je uvodno Milanović o ruskim dronovima koje je oborila Poljska, piše RTL.

Komentirao izraelskog ministra

Komentirao je i Izrael. "Pola izraelske vlade ne može ući u Španjolsku, Netanyahu je persona non grata u Sloveniju, a u Hrvatskoj... Osim što je to moralna blamaža za Hrvatsku, bojim se da tu postoje minus inteligentne kalkulacije da ćemo preko suradnje s tim tipovima dobiti milost američke administracije. Nećemo, odmah da to razjasnimo. To se tako ne radi", poručio je predsjednik.

"Ništa što bi se ubuduće događalo neće isprati krvavo jezero krivnje koje stoji nad njima. Zato ovdje nema izraelskog veleposlanika, nije ni ruski već treću godinu", dodao je Milanović pa se osvrnuo na na izjave ministra vanjskog poslova Izraela Gideona Saara koji je u utorak boravio u Hrvatskoj. "Ne da ga ne bih primio, nego se pitam što je radio u Zagrebu. Zašto je HDZ odluči blokirati promet, tko je došao Djed Mraz? Jučer su napali Katar, to je ono što neki nazivaju poredak baziran na pravilima. To je nasilje, čisti gangsteraj", kaže Milanović.

"Ta gadarija koju je izgovorio, kad je rekao da je Hrvatska bila nepravedno optužena, o čemu ti pričaš gospodine. Hrvatska je bila razoružana, huljski napadnuta. Uspoređivati Hrvatsku i Izrael, brate, to nije naše društvo", poručio je Milanović.

Odabir veleposlanika

Komentirao je odnos s premijerom Andrejem Plenkovićem o odabiru veleposlanika. Izbor je usporedio s kultnim filmom "Kad jaganjci utihnu" i izjavom Hannibala Lectera "quid pro quo".

"Sve ću prihvatiti što je predložio Plenković, ali to je rečeno prije tri tjedna, ali neću dopustiti da se nekoga tko ima 60 godina tretira kao šrot. Došli ste s kategoričkim imperativom da nitko stariji od 65 ne može biti kandidat za ambasadora, ali ovo odgađanje dovelo nas je u neugodnu situaciju. Prihvaćam sve što su predložili jer je to hrvatska stvarnost. Tu je priča gotova", ističe Milanović.

"Dogovor je bio 'no comment', toga se pridržavaju moja strana, ja, ministar vanjskih poslova (Gordan Grlić Radman). U jednom trenutku njegov gazda kreće pričati, provocirati", rekao je Milanović.

"Ako Radmana Plenković gurne, recite mu da njega nitko niš' ne pita", rekao je Milanović.

Rekao je da "nema pojma" o slučaju u Hrvatskim šumama. "Mjesecima sam odlučio o tome šutjeti, ali postoji politički prostor gdje treba biti mjesta i valnih dužina za sve. Zadnjih pet godina sam to ograničavao, prije sam imao drugi stil komunikacije. Dolaskom na mjesto predsjednika možeš jedino glasnoćom ili grubljim stilom ukazati ljudima na probleme", kaže Milanović.

Sjećate se 'nezgode'?

Podsjetimo, predsjednik je prošle godine doživio manju nezgodu nakon što se porezao po prstu pa je morao staviti flaster. "Ne da sam se 'zrezo', nego ono... Gotovo, flaster!", rekao je tada Milanović kroz šalu.