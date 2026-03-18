Milanović: "Održat ćemo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost"

Predsjednik Zoran Milanović izjavio je u Veloj Luci da sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu neće biti održana uskoro, ali da će se svakako održati.

"Svakako će se održati ta sjednica. Nećemo se žuriti. Polako. Ako je bilo što potrebno, ja sam dostupan kad god treba. Tu sjednicu ćemo pripremiti temeljito. Ima tu važnih pitanja", rekao je Milanović, dodavši da sve može biti tema, ali da pojedinosti nije htio otkriti, piše Index.

Naveo je i da je premijer Andrej Plenković četiri puta odbio sastanak s njim te da sjednice neće biti brzo. „Ima vremena. Brzo, ali ne sljedeći tjedan. Malo neobično. Kao da ga nešto žulja", rekao je Milanović.

"Vojska isključivo s Plenkovićem"

Milanović je dodao i da o vojnim pitanjima neće razgovarati s ministrom obrane Ivanom Anušićem, nego isključivo s premijerom Plenkovićem.

Izjavu je dao nakon što je prisustvovao kulturno-umjetničkom programu u izvedbi Narodne glazbe Vela Luka i Udruge mažoretkinja ispred zgrade Osnovne škole Vela Luka.