Milanović odgovorio Thompsonu: "Možemo! nije sekta"

Predsjednik Zoran Milanović u utorak u zagrebačkom Prirodoslovnom muzeju obilazi izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština", posvećenu jednom od najvažnijih fosilnih nalaza iz fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja – slavnoj Lubanji C.

Nakon obilaska muzeja, predsjednik Milanović je odgovarao na novinaska pitanja.

Na samom početku, upitan o poveznosti Lubanje C s aktualnim temama, vidi li nešto hamletovsko oko izbora predsjednika Vrhovnog suda.

"To je duh Hamletove babe", rekao je Milanović kroz smijeh. Nastavio je kako je on predložio svoju kandidatkinju "Mislim da je ovo dobar prijedlog i da će dobiti većinu na Odboru za pravosuđe". Rekao je kako premijera treba impresionirati, sad nije rekao je da nije impresioniran i kako bi to sada trebalo biti ok.

Osvrnuo se i da postupak izbora baš i nije u skladu sa Ustavom, ali je to tako ako je. "Dopisivanje s Turudićem neka radi tko kako hoće".

O kandidatima za veleposlanike

Upitan o tome hoće li do kraja godine konačno biti zaključena lista veleposlanika, pozvao je premijera da se dogovore. "Prihvaćam njegovo pravo i dužnost da kao jedan od ustavnih aktera odlučuje i procijenjuje tko je sposoban i pogodan predstavljati RH u inozemstvu kao generalni konzul, ali istu dužnost imam i ja", rekao je i dodao da on na kraju još i potpisuje vjerodajnice.

Ponovio je kako se on ograničio na samo četvrtinu kandidata. Premijeru preostaje da odabere preostale tri četvrtine jer sustav je totalno zapušten.

"To što ja mislim o kandidatima koje je on predložio neću reći, nisam impresioniran. Ima tu svega, ima i dobrih ljudi. Ja sam svoje rekao i sada je na premijeru da odluči hoće ili neće. Moji suradnici i ja se nećemo povući, o imenima ne govorimo, bez dogovora ne ide. Kreneš li mi kopati po kandidatima, imam caterpillare da prekopam tvoje, ali sve ćemo ih smrviti do kosti. Ovo su trenutno najbolji kandidati koje Hrvatska može dati. Ili su najgori, ali su opet naši", naglasio je Milanović, prenosi dnevnik.hr.

"Ali ili ćemo se dogovarati o svakoj osobi pojedinačno, ili ćemo imenovati ove ljude ili ćemo se dogovarati 10 godina, ali kome to odgovara? Meni ne odgovara", rekao je i dodao da se treba pitati kome odgovara ovakva situacija.

JANAF i stanje u Srbiji

Srbija se trenutno nalazi u nezavidnoj situaciji zbog nedostataka energenata nakon što je rafinerija kompanije NIS u Pančevu obustavila je preradu nafte. Milanović je komentirao tu situaciju i rekao kako Hrvatska ima drugih briga.

"To je INA. Hrvatska sigurno neće kupiti NIS, JANAF je tu na raspolaganju. Razgovarao sam u Mađarskoj, oni imaju svoju poziciju o tome, pokušao sam zagovarati za Hrvatsku. Što će Mađari napraviti ovisi u kojoj su fazi milosti Washigtona. Srbija nije u milosti, ali se ja u to ne želim uplitati. JANAF je tu da servisira i ubire nekakvu naknadu", rekao je MIlanović. U nedavno posjetu mađarskom premijeru, Milanović je rekao kao je suradnja JANAFA u interesu svih, i u interesu Mađarske.

Milanović je komentirao sukob Thompsona i Tomaševića oko koncerta u Zagrebu te izjavu Thompsona da neće njemu neka sekta govoriti što će pjevati. Milanović je rekao kao su njegovi stavovi oko povika Za dom spremni jasni. Novinari su ga pitali i je li stranka Možemo! sekta. "Možemo! nisu sekta, tu odluku je donijela Gradska skupština koju su birali građani", naglasio je.

Ukrajina i mirovni pregovori

O situaciji u Ukrajini i pregovorima za okončanje rata Milanović je ponovio kako je "ta katastrofa je maslo Washigtona i Moskve. Oni su to zakuhali, svaki na svoj način u zadnjih 15 godina. Sve se događa mimo nas. Mirovni plan se događa mimo znanja Berlina. Svaki sljedeći korak u raspletu ove katastrofe dokazuje da će to bit dogovor onih koji su taj sukob izazvali", kazao je, prenosi dnevnik.hr.

"Tu nema nikakve etike i morala. S jedne strane je termonuklearni savez koji bez SAD-a ne vrijedi bog zna što, a s druge strane opasna termonuklearna sila, pa ti onda moraliziraj i dijeli savjete Zelenskom", naglasio je Milanović. "Situacija je smrtno ozbiljna i to je tragedija jedne države. Što se tiče Rusije, ona nema više snage od ovoga i mi se možemo praviti i možemo plašiti Europljanje ratom i napadom Rusije".