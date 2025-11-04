Milanović o incidentu u Splitu: "Te vucibatine treba locirati, izručiti i presuditi"

Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Pravnog fakulteta povodom 249. obljetnice osnutka i obilježavanja Dana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dao je izjavu za medije i komentirao upad maskiranih muškaraca na Dane srpske kulture u Splitu.

"Jedan očajan događaj, grupa žena, djece se okupila, kako su saznali za to ovi junaci? Bio sam u Splitu prije dva mjeseca i organizirane su Sportske igre mladih, puno ih je iz Srbije, tamo sam bio na pozivu organizatora i u centru Splita kraj mene je stajao ministar iz Vučićeve vlade, čovjek se obratio i mislim si OK, komfor zona, i nitko nije trepnuo.

Ovi dečki koji su tako hrabro razbili pokušaj neprijateljskog desanta na Split kao da se radi o neprijateljskim brodovima 1991. godine, očito nisu bili spremni da se obračunaju prije dva mjeseca, nego su čekali da se tamo okupe nebranjeni ljudi. Zašto s maskama? Odvojio bih mlade, za njih ima nade, to je kažnjivo djelo i za to treba odgovarati.

Ima među njima vucibatina mojih godina, to treba locirati, izručiti i presuditi, HDZ-ovci znaju kako se to radi. Da im ne padne na pamet da to više rade, ne treba im davati previše publiciteta, za time žude", rekao je Milanović.

"Jadno, mizerno, to treba kazniti. Napali su ljude koji se nemaju čime braniti usred Splita. Odredili smo dva dana ili dan koji se odnose na žrtvu Vukovara i digniteta, to je to, ostatak godine se živi normalno", dodao je.

Predsjednik ističe da moramo vidjeti što Hrvatska kao društvo radi: "Želimo postići normalno društvo u kojem neće biti straha."

Komentirao je i okrugli stol zbog Jasenovca u Saboru: "To ovisi o tome tko vodi Sabor. Saznao sam za to tek kada je održano. Imam osjećaj gađenja prema onima koji pričaju da je tamo ubijeno 700 tisuća ljudi i prema onima koji pričaju da se tamo umiralo od studeni i od starosti.

Ovi drugi su već nepovolja jer jednu ljudsku tragediju pokušavaju izbrisati, a ovi koji tvrde da je ubijeno 700 tisuća ljudi su zabavne budale koje su nanijele štete, na toj ideologiji je izbio rat i agresija na Hrvatsku. Jasno je da to sprdačina. Ta država je donijela rasne zakone pa logor. Što će se organizirati u Saboru ovisi o predsjedniku."