MILANOVIĆ: "Izbor novog ministra obrane je odluka premijera, ali bilo bi dobro da može normalno komunicirati s Uredom predsjednika"

"To je odluka premijera, to će biti netko tko je njemu lojalan i to je glavna odlika za to mjesto. Ja na to nemam utjecaja. Istovremeno sam prema Ustavu vrhovni zapovjednik i odgovaram za obranu i sigurnost, ne piše kako odgovaram, ali piše u Ustavu. Bit će onaj koga izabere Plenković i bilo bi dobro da mu taj skrene pažnju na to da dvije godine nije bilo sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost zato što on to ne želi, a to bi se trebalo dogoditi", izjavio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući smjenu ministra obrane Marija Banožića.

Predsjednik Republike nije želio komentirati imena kandidata koji se spominju, ali je rekao koje bi osobine morao imati novi ministar obrane. "Ministar bi trebao biti netko tko će normalno komunicirati s mojim savjetnicima jer ja s ministrom nema puno dodirnih točaka, mi nismo ista razina. Razina predsjednika je premijer u ovim stvarima. Zato odgovornost za odabir osobe snosi isključivo premijer. Kako je to izgledalo zadnjih tri godine, vidjeli ste“, rekao je predsjednik Milanović.

"Ministar obrana je vrlo vidljiv i zahtjevan posao, to je i politički posao, to mora biti netko tko će biti jako odan šefu, osobito u HDZ-u. Moj ministar je bio Kotromanović koji je bio jako samostalan čovjek. Ne kažem da takav izbor mora imati svatko. Bilo bi dobro da je to obrazovana osoba, koja može dobro razgovarati sa sugovornicima po svijetu, predstavljati Hrvatsku na aktivan, menadžerski način. Muško, žensko, sasvim svejedno", nastavio je predsjednik Milanović i dodao kako će "odabirom ministra Plenković pokazati što misli i namjerava". Za ministra Banožića je rekao da je “morao otići u groznim okolnostima" i dodao kako mu “ne želi ništa loše jer mu je već dovoljno loše".

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić FOTO: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan FOTO: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan FOTO: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan FOTO: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan

Predsjednika Milanovića novinari su upitali i o slučaju Radimira Čačića koji je za vrijeme njegove vlade bio smijenjen nakon što je osuđen zbog prometne nesreće u kojoj je ranije, 2010., sudjelovao. „Okolnosti kod Čačića su puno drugačije. Krivnja je dugo utvrđivana i nikad nije bilo jasno što se tu dogodilo. Čačić je odgovarao i onda je morao otići. U ovom groznom slučaju je, nažalost, sve jasno. Jasno je tko je kriv. Obitelji gospodina Šarića ovom prilikom izražavam sućut i ne znam što bih uopće rekao. Čovjek je ostao bez života, djeca bez oca i supruga, bez muža ali tu nema dvojbe tko je bio na strani na kojoj nije smio biti. Razlika je tolika da nalaže potpuno drugačiji pristup. Banožić je bio tamo gdje nije smio biti, da je vozio 10 na sat, tamo nije smio biti“, rekao je.

"Oni koji javno govore da je ovo Plenkoviću došlo kao naručeno, to su bolesni ljudi. Nije mu došlo kao naručeno, ispada da netko mora poginuti da bi se pokrenulo ministra. I da nije nitko poginuo, kako bi reagirao Plenković? Vjerojatno isto smijenio ministra jer je bio na krivom mjestu. Tu izbora nije bilo", kazao je Predsjednik te ponovio kako od novog ministra očekuje da dobro surađuje s njegovim savjetnicima i predstojnikom Ureda predsjednika.

Govoreći o slučaju maloljetnika optuženih za terorizam, predsjednik Milanović ponovio je kako bi se i zbog toga trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost. "Tko to opstruira? Tko dvije godine ne želi jer može bez mene kao da se radi o meni. To je naša dužnost, mi to moramo", rekao je i pozvao premijera Plenkovića da bude oprezan s optužbama za terorizam. "Plenković je teroristom proglasio i onog nesretnika koji je zapucao na Banske dvore, pa je za to optužio. A sad slušamo optužbe da je jedna politička stranka pobornik terorizma. Pa hajde da razgovaramo o tome ako je to istina. S takvim se stvarima ne treba igrati", upozorio je predsjednik Milanović.