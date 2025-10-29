Milanović i supruga u petak će se sastati s papom Lavom XIV.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, sa suprugom Sanjom Musić Milanović, boravit će u službenom posjetu Svetoj Stolici u petak 31. listopada 2025. godine.
Predsjednika Milanović primit će u privatnu audijenciju Sveti Otac Lav XIV., a tijekom boravka u Vatikanu održat će i sastanak s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom.
Također, tijekom dana predsjednik Milanović posjetit će Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima gdje će se susresti s hrvatskim studentima katoličkih sveučilišta u Rimu.
Program boravka Predsjednika Republike u Vatikanu:
09:00
Privatna audijencija Predsjednika Republike kod Svetog Oca
Sastanak Predsjednika Republike s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Petrom Parolinom
12:00
Posjet Predsjednika Republike Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronim i susret s hrvatskim studentima katoličkih sveučilišta u Rimu